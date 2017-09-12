«ВКонтакте» заблокировала экстремистский паблик, «перевоспитывавший» чеченских девушек

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Москва, 12 сентября. Социальная сеть «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора заблокировала чеченское сообщество «Карфаген». Об этом во вторник заявил пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.

«Заблокировали сегодня по требованию Роскомнадзора. Роскомнадзор внес это сообщество в реестр запрещенной информации, поэтому мы обязаны его заблокировать, что мы и сделали», —отметил он.

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил данную информацию, отметив, что данное сообщество было признано экстремистским Генпрокуратурой РФ, передает РИА Новости.

Паблик «Карфаген» был посвящен разоблачению «безнравственных» чеченских девушек, которые позволяют себе фотографироваться без платка, с открытой шеей и руками. Чтобы перевоспитать «аморальных» соотечественниц, модераторы сообщества публиковали их персональные данные.