Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Весь мир
Главные новости 12 сентября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 12 сентября

    19:00  12 Сентября 2017
    78

    Главные новости 12 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 12 сентября.

    В Минэкономразвития РФ прогнозируют сокращение пенсий в реальном выражении в ближайшие три года. Действительно ли это произойдет — в материале Федерального агентства новостей. Нет никакой сенсации: в Совфеде прокомментировали возможное снижение пенсий.

    Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему не стоит слепо доверять сообщениям западных СМИ о тех или иных научных открытиях. Галкин: Я бы не доверял британским таблоидам.

    Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков (АРБ). Согласно пресс-релизу, выпущенному организацией сегодня, ее ряды покинули такие кредитные учреждения, как Сбербанк, «ВТБ», «ВТБ 24», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Открытие», «Альфа-банк», «Бинбанк» и «БМ-банк». Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать.

    Опубликовано видео с двигателем EmDrive, работающим без топлива. Ролик обнародовал телеканал CCTV-2. Нарушая законы физики: опубликовано видео с двигателем, работающим без топлива.

    Посольство проверяет информацию о приговоре россиянину, распространенную СМИ, в настоящий момент данных нет. Посольство в Ираке прокомментировало смертный приговор гражданину России.

    Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев получил в подарок российский телефон Inoi R7 во время посещения третьей международной специализированной выставки «Импортозамещение». Опубликовано фото подаренного Медведеву телефона, который «точно не отключат»

    Евросоюз отказался признать законность прошедших в Крыму выборов, так как не считает полуостров частью России. Евросоюз раскрыл причину отказа признать прошедшие в Крыму выборы.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2435

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2345

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18610

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4970
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        3704
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        365
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30075
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2638