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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 12 сентября.

В Минэкономразвития РФ прогнозируют сокращение пенсий в реальном выражении в ближайшие три года. Действительно ли это произойдет — в материале Федерального агентства новостей. Нет никакой сенсации: в Совфеде прокомментировали возможное снижение пенсий.

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему не стоит слепо доверять сообщениям западных СМИ о тех или иных научных открытиях. Галкин: Я бы не доверял британским таблоидам.

Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков (АРБ). Согласно пресс-релизу, выпущенному организацией сегодня, ее ряды покинули такие кредитные учреждения, как Сбербанк, «ВТБ», «ВТБ 24», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Открытие», «Альфа-банк», «Бинбанк» и «БМ-банк». Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать.

Опубликовано видео с двигателем EmDrive, работающим без топлива. Ролик обнародовал телеканал CCTV-2. Нарушая законы физики: опубликовано видео с двигателем, работающим без топлива.

Посольство проверяет информацию о приговоре россиянину, распространенную СМИ, в настоящий момент данных нет. Посольство в Ираке прокомментировало смертный приговор гражданину России.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев получил в подарок российский телефон Inoi R7 во время посещения третьей международной специализированной выставки «Импортозамещение». Опубликовано фото подаренного Медведеву телефона, который «точно не отключат»

Евросоюз отказался признать законность прошедших в Крыму выборов, так как не считает полуостров частью России. Евросоюз раскрыл причину отказа признать прошедшие в Крыму выборы.