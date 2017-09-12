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Новости Сирии
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ЕС назвал число европейцев, воюющих на стороне ИГ в Сирии и Ираке
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    ЕС назвал число европейцев, воюющих на стороне ИГ в Сирии и Ираке

    18:08  12 Сентября 2017
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    ЕС назвал число европейцев, воюющих на стороне ИГ в Сирии и Ираке

    Берлин, 12 сентября. В Сирии и Ираке на стороне запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* воюют порядка 2,5 тысяч выходцев из Европы, сообщил координатор Евросоюза по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов, пишет Welt. 

    Европейские власти прокомментировали возвращение боевиков ИГ* в Европу на фоне падения крупного оплота террористов — Мосула. По словам координатора Евросоюза по вопросам борьбы с терроризмом Жиля де Кершова, в страны ЕС вернулось немного боевиков. 

    «Раньше в Ираке и Сирии за ИГ воевали около пяти тысяч европейцев, 1,5 тысячи из них вернулись и около одной тысячи погибли», — сказал спикер. 

    Де Кершов полагает, что из 2,5 тысячи оставшихся в Ираке и Сирии многие погибнут, а дезертиров добьют сами боевики ИГ. Координатор также  добавил, что количество попыток терактов в ЕС может увеличиться, но власти пресекают атаки на этапе подготовки. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #иг #ирак #европа
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