Ургант не смог правильно назвать жителей Улан-Удэ

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Улан-Удэ, 12 сентября. Телеведущий Иван Ургант не смог назвать правильно жителей Улан-Удэ. В эфире программы «Вечерний Ургант» он вместе со своим коллегой Дмитрием Хрусталевым сыграл в игру, задачей которой было изобразить различных артистов и поприветствовать жителей города, в который они приехали.

«Привет, буряты!» — сказал Хрусталев, предложил следующий вариант — улан-удэнцы.

«Дорогие улан-удэж….Жители Улан-Удэ!» — замаялся в свою очередь Ургант. Однако и этот ответ оказался неверным.

Помимо жителей Улан-Удэ трудности у ведущих вызвали правильные названия жителей Калуги и Лабытнанги.