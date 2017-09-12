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Ургант не смог правильно назвать жителей Улан-Удэ
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    Ургант не смог правильно назвать жителей Улан-Удэ

    17:51  12 Сентября 2017  /обновлено: 20:21  12 Сентября 2017
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    Улан-Удэ, 12 сентября. Телеведущий Иван Ургант не смог назвать правильно жителей Улан-Удэ. В эфире программы «Вечерний Ургант» он вместе со своим коллегой Дмитрием Хрусталевым сыграл в игру, задачей которой было изобразить различных артистов и поприветствовать жителей города, в который они приехали.

    «Привет, буряты!» — сказал Хрусталев, предложил следующий вариант — улан-удэнцы.

    «Дорогие улан-удэж….Жители Улан-Удэ!» — замаялся в свою очередь Ургант. Однако и этот ответ оказался неверным.

    Помимо жителей Улан-Удэ трудности у ведущих вызвали правильные названия жителей Калуги и Лабытнанги.

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    Автор: Алексей Громов
    #бурятия #улан-удэ #ургант
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