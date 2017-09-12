Эксперты оценили идею введения основных учебников в российских школах

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Москва, 12 сентября. Создание основных учебников по каждому предмету в российских школах не имеет смысла, поскольку в таком случае возникнет дублирование учебных материалов. Такое мнение высказал во вторник член Совета по русскому языку при президенте России Роман Дощинский.

«Такой дубляж не оправдан. Поэтому правильный выход — единство в множестве. То есть предполагается дифференциация в зависимости от контингента обучающихся», — отметил он.

Дощинский также подчеркнул, что в российских школах де-факто уже есть основные учебники — это базовые пособия для общеобразовательных классов, которые закупает каждая школа, передает RT.