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Политика
МИД РФ не видит перспективы возврата зданий дипмиссии РФ в США без суда
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    МИД РФ не видит перспективы возврата зданий дипмиссии РФ в США без суда

    17:52  12 Сентября 2017
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    МИД РФ не видит перспективы возврата зданий дипмиссии РФ в США без суда

    Москва, 12 сентября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал вопрос о российской дипломатической собственности, отметив, что не видит перспективы возврата зданий дипмиссии в США без соответствующего решения суда. 

    Решение вопроса с дипломатической собственностью России в США требует вмешательства суда, считает представитель МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Рябков заявил протест старшему заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону на фоне враждебных действий Вашингтона.

    Россия считает шаги США «неприемлемой акцией», рассматривая скандал вокруг дипмиссии в Сан-Франциско с последующими обысками госсобственности представителями американских спецслужб противоречащими всем международным конвенциям. В МИД России подчеркивают, что Вашингтон нарушает действующее в США законодательство. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша
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