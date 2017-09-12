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Новости Сирии
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Медведев оставил автограф на липецком станке
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    Медведев оставил автограф на липецком станке

    17:48  12 Сентября 2017  /обновлено: 19:01  12 Сентября 2017
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    Раскрыт технический секрет подаренного Медведеву смартфона, который «не отключат»

    Москва, 12 сентября. Более 20 предприятий Липецкой области представили свою продукцию на выставке «Импортозамещение» в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев, посетивший выставку, начал осмотр со стенда Липецкой области, которая представила более 130 экспонатов. На одном из них глава правительства оставил свой автограф. 

    Медведев высоко оценил круглошлифовальный станок с числовым программным управлением, произведенный ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» в рамках машиностроительного кластера «Липецкмаш».

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    Автор: Борис Любимов
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