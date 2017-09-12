Медведев оставил автограф на липецком станке

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Москва, 12 сентября. Более 20 предприятий Липецкой области представили свою продукцию на выставке «Импортозамещение» в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, посетивший выставку, начал осмотр со стенда Липецкой области, которая представила более 130 экспонатов. На одном из них глава правительства оставил свой автограф.

Медведев высоко оценил круглошлифовальный станок с числовым программным управлением, произведенный ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» в рамках машиностроительного кластера «Липецкмаш».