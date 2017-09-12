Дамаск потребовал от США вывести американских военных из Сирии

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Дамаск, 12 сентября. Министерство иностранных дел Сирии потребовало вывести американских военных со своей территории. Об этом заявил заместитель главы МИД Сирии Фейсал Мекдад.

По его словам, присутствие подразделений армии США на территории Сирии является «незаконным и неприемлемым», так как Дамаск не давал своего разрешения на размещение американских войск в Сирии.

«Действия США и возглавляемой ими коалиции не имеют никаких оправданий, ибо они разрушают Сирию», — сказал Мекдад.

Он также добавил, что действия коалиции США в Сирии не имеют никаких оправданий, так как в результате их бомбардировок гибнут мирные жители и разрушается инфраструктура республики.