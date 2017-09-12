ВСУ получила российскую военную форму для провокаций в Донбассе — разведка ДНР

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Донецк, 12 сентября. Вооруженные силы Украины получили военную форму российского образца, чтобы устраивать провокации в Донбассе. Об этом во вторник заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он предупредил работающих в Донбассе наблюдателей ОБСЕ о действиях ВСУ и попросил зафиксировать нарушения.