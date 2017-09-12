Глупо и безвкусно: посольство РФ отреагировало на статью журнала Focus, оскорбившего Путина

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Берлин, 12 сентября. Посольство России в Германии отреагировало на статью немецкого журнала Focus, авторы которой позволили себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина.

Неудачную игру слов автора публикации российские дипломаты назвали «глупой и безвкусной» и заявили, что ждут извинений от руководства журнала. Кроме того, секретарь посольства Денис Микерин на официальном аккаунте пресс-службы посольства РФ в ФРГ на Facebook выразил надежду, что оскорбление является просто «неудачным лингвистическим упражнением» журналиста, а в печать оно попало по ошибке.

Он также добавил, что не оставляет надежд и на то, что главный редактор издания Роберт Шнайдер все-таки понимает, где проходят границы журналисткой этики.

Напомним, скандальная статья Focus была посвящена канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Автор публикации утверждает, что «она боится собаки Путина, но она не боится собаки-Путина».