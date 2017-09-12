Донбасс сегодня: ВСУ в российской военной форме, странная гибель снайпера и «дружественный огонь»

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Донбасс сегодня, 12 сентября. Песков вновь озвучил позицию Кремля по миротворцам ООН. ВСУ готовят провокации на донецком и мариупольском направлении с использованием российской военной формы, сообщил Басурин. Под Донецком погиб украинский снайпер — активный участник «майдана». В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли диверсионную группу нацгвардии, убив и ранив несколько своих же бойцов.

Позиция Кремля по миротворцам в Донбассе

Позиция России по Донбассу основывается на незыблемости минских соглашений, являясь при этом гибкой, в том числе в вопросе размещения там миротворцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деталях телефонных переговоров по урегулированию в Донбассе между Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Тема миротворцев ООН, которые обеспечивали бы безопасность миссии ОБСЕ, — это продолжение дискуссий, которые ведутся в поиске компромиссов, — отметил Песков. — Российская сторона неоднократно демонстрировала свою последовательную позицию — гибкую, но основанную на незыблемости минских договоренностей».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ миротворческими силами ООН может осуществляться не только на линии соприкосновения после взаимного разведения там сил и средств, но и в других местах, в том числе там, где мониторинговая миссия ОБСЕ осуществляет инспекции в соответствии с минскими договоренностями.

Басурин: Киев готовит провокации с использованием российской военной формы

ВСУ готовят провокации с использованием российской военной формы, чтобы в очередной обвинить Россию в том, что ее военные якобы присутствуют на востоке Украины. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель командующего оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По словам Басурина, подразделения сил специальных операций ВСУ уже начали получать российское обмундирование для осуществления провокаций на линии соприкосновения. Местами для провокаций выбраны донецкое и мариупольское направления, подчеркнул замкомандующего ВС ДНР.

Фальшивых «российских военных» Киев намерен «подсунуть» представителям ОБСЕ для съемки, чтобы затем обвинить Москву «в присутствии на Донбассе и других преступлениях», отметил Басурин. Он отметил, что ввод миротворцев ООН может стать одной из мер предотвращения провокаций со стороны ВСУ, однако мандат миссии должен быть согласован с руководством ДНР.

Ранее Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в вооруженный конфликт в Донбассе, Россия подобные обвинения категорически отвергает.

В Донбассе погиб украинский снайпер — герой майдана

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб 23-летний снайпер ВСУ Максим Кривиденко. Об этом сообщается в группе «Книга памяти погибших за Украину» в социальной сети Facebook.

Сообщается, что уроженец Одесской области Кривиденко, который воевал в составе 28-й отдельной механизированной бригады в качестве стрелка и снайпера, погиб в окрестностях Красногоровки в пригороде Донецка.

Товарищ погибшего снайпера Иван Дудуш рассказал, что Кривиденко был страстным поклонником майдана и участвовал во многих акциях.

«Он был закален самыми горячими точками 2014-2015 годов», — рассказал о погибшем снайпере Дудуш.

В сообщении о гибели Кривиденко утверждается, что снайпер погиб в результате минометного обстрела. При этом руководство ДНР неоднократно заявляло, что никаких обстрелов в последние дни не производило, строго выполняя условия так называемого «школьного перемирия».

В то же время представители ДНР и ЛНР неоднократно обвиняли ВСУ в обстрелах территории Донбасса, в том числе украинских позиций.

Как ВСУ обстреляло нацгвардию

По информации ДНР, украинские силовики неоднократно попадали под так называемый «дружественный огонь». Так, по словам Эдуарда Басурина, на днях бойцы ВСУ расстреляли в Донбассе диверсионно-разведывательную группу украинской национальной гвардии (НГУ).

«Группа боевиков НГУ была обстреляна с позиций 9-го отдельного механизированного батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате двое нацгвардейцев уничтожены, трое получили ранения», — рассказал Басурин.

По словам представителя ДНР, этот факт — очередное свидетельство несогласованных действий подразделений ВСУ и НГУ, действующих в так называемой зоне АТО в Донбассе.