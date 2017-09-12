Управленец со знаком плюс: политолог назвал логичной победу Миронова на выборах

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Ярославль, 12 сентября. Победивший на губернаторских выборах в Ярославской области Дмитрий Миронов с поддержкой в 79,32 процента голосов «олицетворяет внешнее управление со знаком плюс», считает политолог Александр Миклин.

Назначенный президентом России в июле 2016 года врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов сумел реализовать ряд крупных проектов в регионе, тем самым, заручившись поддержкой жителей. За чиновника проголосовало подавляющее большинство – 79,32%. По словам политолога Александра Миклина, с приходом Миронова в регионе начались позитивные изменения.

«Я не хочу кричать «ура!», но давайте смотреть правде в глаза — перемены к лучшему налицо», — сказал эксперт.

Он отметил, что за последние 10 лет Ярославская область пришла в упадок. Благодаря контактам Миронова и желанию работать «вопросы, которые не решались годами, сдвинулись с мертвой точки». Губернатору уже удалось погасить межэлитные конфликты в Ярославле и в будущем он сможет наладить конструктивный диалог на всех уровнях, считает Миклин.

А глава Общественной палаты региона Сергей Березкин подчеркнул, что Миронов с самого начала опирался на общественное мнение и вовлекал активных граждан в работу. Он также заметил, что губернатор показал себя как человек дела, поэтому его избрание на фоне продуктивной работы было ожидаемым, пишет Ura.ru.