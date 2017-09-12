Управленец со знаком плюс: политолог назвал логичной победу Миронова на выборах
Ярославль, 12 сентября. Победивший на губернаторских выборах в Ярославской области Дмитрий Миронов с поддержкой в 79,32 процента голосов «олицетворяет внешнее управление со знаком плюс», считает политолог Александр Миклин.
Назначенный президентом России в июле 2016 года врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов сумел реализовать ряд крупных проектов в регионе, тем самым, заручившись поддержкой жителей. За чиновника проголосовало подавляющее большинство – 79,32%. По словам политолога Александра Миклина, с приходом Миронова в регионе начались позитивные изменения.
«Я не хочу кричать «ура!», но давайте смотреть правде в глаза — перемены к лучшему налицо», — сказал эксперт.
Он отметил, что за последние 10 лет Ярославская область пришла в упадок. Благодаря контактам Миронова и желанию работать «вопросы, которые не решались годами, сдвинулись с мертвой точки». Губернатору уже удалось погасить межэлитные конфликты в Ярославле и в будущем он сможет наладить конструктивный диалог на всех уровнях, считает Миклин.
А глава Общественной палаты региона Сергей Березкин подчеркнул, что Миронов с самого начала опирался на общественное мнение и вовлекал активных граждан в работу. Он также заметил, что губернатор показал себя как человек дела, поэтому его избрание на фоне продуктивной работы было ожидаемым, пишет Ura.ru.
«Есть все основания полагать, что избрание Миронова губернатором станет логичным продолжением тех темпов развития, которые сейчас стала набирать область», — резюмировал Березкин.