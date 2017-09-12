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Новости Сирии
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Политика
Сирия и Ирак станут центральными темами на переговорах между Москвой и Тегераном
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    Сирия и Ирак станут центральными темами на переговорах между Москвой и Тегераном

    17:14  12 Сентября 2017  /обновлено: 17:17  12 Сентября 2017
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    Сирия и Ирак станут центральными темами на переговорах между Москвой и Тегераном

    Москва, 12 сентября. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с российским руководством  в среду намерен обсудить ситуацию в Сирии, Ираке и борьбу с международным терроризмом. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

    Сирия и Ирак станут центральными темами на переговорах между Москвой и Тегераном

    «Что касается Ближнего Востока, то, конечно, будут обсуждать Сирию, обстановку в регионе в целом. Конечно, у нас с иранцами плотные контакты постоянные по всем вопросам, связанным с ситуациями в Ираке и Персидском заливе, и, конечно, борьба с терроризмом», — отметил дипломат.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сирия #терроризм #ирак #иран #переговоры #богданов
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