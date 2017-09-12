Сирия и Ирак станут центральными темами на переговорах между Москвой и Тегераном
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Москва, 12 сентября. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с российским руководством в среду намерен обсудить ситуацию в Сирии, Ираке и борьбу с международным терроризмом. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Что касается Ближнего Востока, то, конечно, будут обсуждать Сирию, обстановку в регионе в целом. Конечно, у нас с иранцами плотные контакты постоянные по всем вопросам, связанным с ситуациями в Ираке и Персидском заливе, и, конечно, борьба с терроризмом», — отметил дипломат.