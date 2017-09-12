Сирия и Ирак станут центральными темами на переговорах между Москвой и Тегераном

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Москва, 12 сентября. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с российским руководством в среду намерен обсудить ситуацию в Сирии, Ираке и борьбу с международным терроризмом. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.