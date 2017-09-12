Рябков рассказал о встрече Лаврова и Тиллерсона на Генассамблее ООН

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Москва, 12 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Ориентир взят на их встречу по ходу недели высокого уровня в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке», — сообщил журналистам Рябков по итогам консультаций с первым замгоссекретаря США Томасом Шэнноном.

В Госдепе оценили разговор Шэннона и Рябкова как «жесткий, откровенный и взвешенный и отразивший приверженность обеих сторон урегулированию».