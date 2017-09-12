Украине не хватило денег на трансляцию Олимпиад 2018 и 2020 годов

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Киев, 12 сентября. Жители Украины могут пропустить выступление своей сборной на зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее и на летних Играх-2020 в Японии.

«Национальная общественная телекомпания Украины» во вторник заявила, что у нее не хватает средств на трансляцию международных игр.

«В связи с недофинансированием общественного вещателя UA: ПЕРВЫЙ не сможет показать выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии», — говорится в сообщении.

В телекомпании пояснили, что общая стоимость лицензии на трансляцию и показа соревнований составляет 3 млн долларов. При этом 600 тыс. долларов телевизионщики должны выплатить уже до конца этого года.