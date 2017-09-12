Донбасс сегодня: в ЛНР вернулась война, новые наемники в рядах ВСУ, фейк о расстрелянном тракторе

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Донбасс, 12 сентября. В ЛНР существенно возросла интенсивность боевых действий. Разведка фиксирует прибытие иностранных наемников в ВСУ. Расстрелянный «россиянами» трактор растиражирован в украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Луганское направление

Впервые с начала так называемого «школьного» перемирия Луганская народная республика подверглась массированному обстрелу со стороны киевских силовиков. Украинская сторона нарушила режим прекращения огня 12 раз. По данным оперативного командования ЛНР, более 60 снарядов было выпущено по территории ЛНР. При обстрелах, кроме минометов калибра 120 и 82 мм, применялось штатное вооружение БМП-2, гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

Донецкое направление

По территории 15 населенных пунктов ДНР Вооруженные силы Украины выпустили до 50 мин калибра 120 и 82 мм. Наибольшая интенсивность огня наблюдалась в районах, прилегающих к Донецку и Горловке. Кроме минометов, украинские солдаты вели огонь из штатного вооружения БТР, БМП и стрелкового оружия. Всего украинские силовики нарушили режим прекращения огня 32 раза.

Спецназ ВСУ переброшен в АТО

В оперативном командовании ДНР заявили о готовящейся волне провокаций со стороны ВС Украины. Согласно развединформации, 3-й полк специального назначения ВСУ после окончания ускоренного обучения на Яворовском полигоне (30 км к северо-западу от Львова, западная Украина — прим. ФАН) переброшен в зону так называемой АТО. На вооружении полка имеются снайперские винтовки стандарта НАТО калибром 10,2 и 12,7 мм с увеличенной дальностью стрельбы до двух тысяч метров.

«Украинские каратели рассчитывают на то, что их действия по геноциду населения Донбасса с использованием снайперского оружия не будут зафиксированы международными наблюдателями», — заявил замком оперативного командования Эдуард Басурин. Полковник предостерег украинских силовиков от преступных действий. Они, несмотря на все попытки сокрытия, будут тщательно зафиксированы, изучены и переданы в международные судебные инстанции.

Наемники поднимают упавший дух ВСУ

В разведке ДНР сообщили о прибытии взвода солдат-наемников из Великобритании в расположение 46-го батальона специального назначения 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отмечается, что пока иностранные бойцы занимаются исключительно пропагандисткой работой.

«Американские и английские наемники открыто фотографируются, обсуждают процесс подготовки ВСУ в социальных сетях и дают интервью украинским телеканалам. По задумке киевского руководства, такое присутствие должно повысить боевой дух уставших от войны военнослужащих», — сообщил полковник Басурин.

Польские «солдаты удачи» прибыли в Счастье

Военная разведка Народной милиции ЛНР также фиксирует прибытие наемников на позиции ВСУ. Иностранные наемники в количестве 20 человек замечены в подконтрольном ВСУ Счастье в 13 километрах к северу от Луганска.

Национальная принадлежность наемников устанавливается, но, предположительно, они прибыли из «братской» Польши. В Луганске отметили тенденцию к возрастанию присутствия иностранных наемников в зоне АТО и о привлечении их к выполнению боевых задач.

«Россияне обстреляли мирных трактористов»

Классический пример отработки сразу трех идеологических векторов-установок, продемонстрировали специалисты «Военного телевидения Украины», а другие украинские СМИ разнесли в массы. Речь идет о якобы обстрелах «террористами ДНР» аграриев во время полевых работ на приморском направлении (юг Донецкой области — прим. ФАН).

На видео украинский военный рассказывает, что «сепаратисты» часто обстреливают ВСУ и «под огнем оказываются мирные жители». Якобы накануне такой обстрел был осуществлен по «трактору, который обрабатывал поля для посадки». Сразу отметим, что ни обстрелянный трактор, ни тракторист, ни попавшее под обстрел поле не были представлены на суд общественности. Между тем это украинская часть Донбасса, а потому сделать фото и видео «последствий обстрела» проще простого. Украинская же власть, как мы знаем, любит демонстрировать «следы агрессии». Вспомните хотя бы кусок автобуса, предъявленный Порошенко в Давосе.

Отметим другой факт — в первой части интервью товарищ военный уверенно и быстро излагает свои мысли, говоря об обстрелах, боях и т.д. Это не исключает определенной доли правдивости в его словах. Все же боевые действия ведь так и не прекратились. Но как только речь заходит о национальной принадлежности противника, глаза военного опускаются, на губах появляется улыбка, которую боец пытается скрыть, но не получается. И дыхание становится поверхностным и учащенным. Все это признаки изложения заведомо неправдивой информации — или, попросту говоря, лжи.