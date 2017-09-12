Раздутая до размера быка лягушка — эксперт об отказе прокатчиков от «Матильды»

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Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила убрать из списка кинопремьер фильм режиссера Алексея Учителя «Матильды». Поводом, как признались представители киносети, стали опасения за безопасность зрителей. Противники фильма не раз угрожали кинотеатрам, планирующим показать скандальную киноленту.

Социальный психолог Алексей Рощин, комментируя корреспонденту Федерального агентства новостей, масштабы скандала вокруг «Матильды» поражают и немного пугают.

«Масштабы этого скандала, который не утихает почти год — с момента объявления выхода «Матильды» — удивительны и странны для нашей страны, достаточно толерантной в отношении религии», — утверждает в беседе с корреспондентом ФАН Алексей Рощин.

В сообщении прокатчиков сказано, что «решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма».

«Религиозные вопросы крайне редко выходили на передний план. Однако я могу вспомнить несколько ярких случаев, вызвавших протесты. Например, кинопоказ фильма Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», где была дана альтернативная версия жизни Христа. Фильм был показан по НТВ, но после этого поднялась волна православного возмущения. Через несколько лет фильм захотели показать вновь, однако религиозная общественность взбунтовалась, начались митинги, открытые церковные обсуждения и так далее», — приводит пример Алексей Рощин.

Такой религиозный обскурантизм, считает собеседник ФАН, на несколько лет ушел в тень, но в последние годы он переживает ренессанс.

«Религиозный обскурантизм «размялся» на всевозможных выставках, спектаклях, таких, как «Тангейзер» в новосибирском театре. Потом в российских провинциальных городах потребовали запретить показ рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Это смешная история, потому что в период СССР эту рок-оперу запрещали, поскольку она считалась предметом религиозной пропаганды, а теперь считается предметом антирелигиозной пропаганды. Причем в светском государстве. Теперь протесты выражают против фильмов — это новый уровень. Фильм в один день выходит во многих городах и имеет аудиторию гораздо больше, чем у самого раскрученного спектакля, — подчеркивает Рощин. — Каприз, на мой взгляд, не совсем уравновешенной женщины, который изначально выглядел очень локальным — ее личной трудностью, в итоге превратился в посягательство на сам строй российской жизни. Напомню, что Россия — светское государство. Давайте называть вещи своими именами. Вопрос, будет ли в нашей стране существовать религиозная цензура, встал ребром. Если «Матильду» запретят к показу, это невероятно вдохновит обскурантов всех мастей. Дело может дойти и до выкидывания книг из библиотек или до религиозного цензурирования фильмов, снятых до «Матильды».

Самое главное, считает Рощин, понять, насколько серьезна угроза, насколько в России критична масса фанатичных граждан, готовых бросаться с «коктейлем Молотова» на кинотеатры и препятствовать показу фильмов.

«Мне не хочется верить в подобного рода вещи. Мне кажется, что угроза раздута средствами пиара. Не думаю, что РПЦ поддержит подобные действия людей. Но усилиями Натальи Поклонской вопрос «Матильды» перешел из клерикальной в политическую плоскость. Вся эта ситуация — как лягушка, раздутая до размера быка», — уверен собеседник ФАН.

О критике в адрес «Матильды» и ее судьбе высказывался и знаменитый российских режиссер Валерий Тодоровский, противоречивая картина которого — «Большой» — не так давно вышла в российский кинопрокат. По его словам, главное — не изменять себе.

«Если при всех обвинениях в адрес фильма, который никто не видел, он выйдет в кинотеатрах, никто его не запретит, не подожжет кинозалы, как было обещано, — это одна история», — заявил Тодоровский в интервью «Новой газете».

При этом он добавил, что «у душевнобольных случаются обострения. Но если это повлияет на судьбу фильма — беда».

Тодоровский уверен, что если «подобные вещи будут иметь поддержку со стороны власти, они отбросят страну на десятилетия назад, в итоге напоремся на взрыв, который больно ударит по всем». Он также подчеркнул, что люди регулярно слышат про оскорбление чувств верующих, а его самого оскорбляет история со скандалом.

Критика православных активистов затронула не только выставки, киноиндустрию и театральное искусство. Несколько лет назад в России один за другим отменялись концерты западных рок-групп. Сначала из страны выдворили металлистов Behemoth, затем был отменен концерт Мэрилина Мэнсона в Новосибирске. Идейным вдохновителем обоих запретов выступал координатор Союза православных братств РПЦ Юрий Агещев. Он неоднократно заявлял о том, что указанные исполнители оскорбляют его религиозные чувства и чувства всех православных людей. Кроме того, Агещев пытался запретить выступления Мадонны и Элтона Джона.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и известной российской балерины Матильды Кшесинской. Многие эксперты и глубоко верующие люди, включая депутата Госдумы России Наталью Поклонскую, утверждают, что Учитель переврал историю и выставил царскую семью в дурном свете, приводя неопровержимые факты. Но «Матильда» изначально не создавалась как историческое произведение. Сюжет, скорее, полет творческой фантазии автора.