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Путин передал губернатору зеленую папку с жалобами жителей Владимирской области
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    Путин передал губернатору зеленую папку с жалобами жителей Владимирской области

    17:18  12 Сентября 2017
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    Путин передал губернатору зеленую папку с жалобами жителей Владимирской области

    Москва, 12 сентября. Глава государства Владимир Путин во время встречи с губернатором Владимирской области Светланой Орловой заявил о высоких платежах на газ в городе Вязники и призвал власти к последовательной политике, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Важно довести газ до конечного потребителя во Владимирской области на приемлемых условиях, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал главе региона Светлане Орловой.  

    «Здесь о чем люди пишут: о том, что местная власть ведет себя непоследовательно, и непонятно, какие предъявляются требования: то говорят, что нужно заплатить 20 тыс., то 30, то 37, — итог совсем другой», — прокомментировал глава государства.

    Он обратил внимание Орловой на ситуацию в городе Вязники. Путин передал губернатору папку с обращениями граждан, полученными в ходе прямой линии. Президент также акцентировал внимание на жилищном вопросе, отметив, что необходимо решать проблему ветхого жилья.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #владимирская область
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