Путин передал губернатору зеленую папку с жалобами жителей Владимирской области

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Москва, 12 сентября. Глава государства Владимир Путин во время встречи с губернатором Владимирской области Светланой Орловой заявил о высоких платежах на газ в городе Вязники и призвал власти к последовательной политике, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Важно довести газ до конечного потребителя во Владимирской области на приемлемых условиях, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал главе региона Светлане Орловой.

«Здесь о чем люди пишут: о том, что местная власть ведет себя непоследовательно, и непонятно, какие предъявляются требования: то говорят, что нужно заплатить 20 тыс., то 30, то 37, — итог совсем другой», — прокомментировал глава государства.

Он обратил внимание Орловой на ситуацию в городе Вязники. Путин передал губернатору папку с обращениями граждан, полученными в ходе прямой линии. Президент также акцентировал внимание на жилищном вопросе, отметив, что необходимо решать проблему ветхого жилья.