Украинский след нашли в анонимных звонках о минировании по всей России

В Избранное

Москва, 12 сентября. Телефонные звонки о минировании зданий в городах по всей России поступали, по предварительным данным, с Украины. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

Последние два дня во многих крупных городах проводилась массовая эвакуация людей в торговых центрах, вокзалах, школах, вузах, кинотеатрах и других зданиях крупных российских городов. Ни одно из «минирований» не подтвердилось.

«Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины», — сообщил собеседник РИА Новости.

Добавим, в Ставрополе было возбуждено уголовное дело после 42 ложных сообщений о бомбах. По данным прокуратуры, все звонки осуществлялись с одного номера телефона.