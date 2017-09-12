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Украина
Саакашвили: Мне предлагали деньги, чтобы я не приезжал на Украину
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    Саакашвили: Мне предлагали деньги, чтобы я не приезжал на Украину

    16:55  12 Сентября 2017
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    Саакашвили: Мне предлагали деньги, чтобы я не приезжал на Украину

    Львов, 12 сентября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что подписал выданный ему протокол о незаконном пересечении украинской границы.

    По его словам, украинские власти пытались любыми возможными способами не допустить его возвращения в страну и даже предлагали ему деньги, если политик останется в Польше.

    Саакашвили: Мне предлагали деньги, чтобы я не приезжал на Украину

    «Выставили армию, угрожали мне экстрадицией, устраивали пресс-конференции, давили на польскую власть, всевозможные прогнозы через третьих, четвертых лиц мне отправляли. Деньги предлагали, чтобы я не приезжал. Я сказал: извините, но я приеду на Украину», — цитирует Саакашвили RT.

    Напомним, что ранее лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области при поддержке соратников  прорвался через кордон пограничников и попал на территорию Украины.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #саакашвили #граница #деньги
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