Саакашвили: Мне предлагали деньги, чтобы я не приезжал на Украину

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Львов, 12 сентября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что подписал выданный ему протокол о незаконном пересечении украинской границы.

По его словам, украинские власти пытались любыми возможными способами не допустить его возвращения в страну и даже предлагали ему деньги, если политик останется в Польше.

«Выставили армию, угрожали мне экстрадицией, устраивали пресс-конференции, давили на польскую власть, всевозможные прогнозы через третьих, четвертых лиц мне отправляли. Деньги предлагали, чтобы я не приезжал. Я сказал: извините, но я приеду на Украину», — цитирует Саакашвили RT.

Напомним, что ранее лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области при поддержке соратников прорвался через кордон пограничников и попал на территорию Украины.