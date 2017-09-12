Презентация iPhone 8: характеристики, цена, где и когда смотреть трансляцию

Дизайн и внешний вид Еще до презентации инсайдеры заявили, что IPhone нового поколения должен стать самым большим устройством в семействе Apple: гаджет от «купертиновской компании» будет оснащен безрамочным OLED-дисплеем от Samsung с диагональю 5,8 дюйма (напомним, размер экрана предыдущего смартфона Iphone 7s составляет 4,7 дюйма, а 7s Plus — 5,5 дюйма). Разрешение экрана «восьмерки» будет составлять 2436х1125 пикселей. Еще одной инновацией станет замена кнопки «Домой» динамической областью, располагающейся в нижней части экрана. Она, к слову, будет отображаться во всех запущенных приложениях системы. Вместо сканера отпечатков пальцев Touch ID инженеры американской компании решили использовать систему распознавания лиц Face ID. При этом новое устройство от Apple должно поддерживать функцию True Tone Display, которая сможет автоматически регулировать баланс белого.

Характеристики устройства Новый аппарат получит процессор нового поколения A11, который включает в себя шесть вычислительных ядер: два мощных Monsoon и четыре ядра средней мощности Mistral. «Камни» будут работать одновременно и управляться независимо. IPhone 8 будет оснащен 2 гигабайтами оперативной памяти, в то время как IPhone 8 Plus и IPhone X, которые будут также представлены, оснастят тремя гигабайтами. По этому показателю новые модели не отличаются от прошлогодних устройств, которые также имели 2 и 3 ГБ ОЗУ соответственно. Новый IPhone будет поддерживать беспроводную зарядку и иметь на борту традиционную для 2017 года двойную камеру.