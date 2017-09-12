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Презентация iPhone 8: характеристики, цена, где и когда смотреть трансляцию
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    Презентация iPhone 8: характеристики, цена, где и когда смотреть трансляцию

    Презентация iPhone 8: характеристики, цена, где и когда смотреть трансляцию

    Сегодня, 12 сентября, на территории пока еще не открывшегося кампуса компании Apple в Сан-Франциско состоится презентация, без преувеличения, самого ожидаемого смартфона 2017 года Iphone 8. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.
    17:39 12 Сентября 2017
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    Дизайн и внешний вид

    Iphone 8

    Еще до презентации инсайдеры заявили, что IPhone нового поколения должен стать самым большим устройством в семействе Apple: гаджет от «купертиновской компании» будет оснащен безрамочным OLED-дисплеем от Samsung с диагональю 5,8 дюйма (напомним, размер экрана предыдущего смартфона Iphone 7s составляет 4,7 дюйма, а 7s Plus — 5,5 дюйма). Разрешение экрана «восьмерки» будет составлять 2436х1125 пикселей.
    Еще одной инновацией станет замена кнопки «Домой» динамической областью, располагающейся в нижней части экрана. Она, к слову, будет отображаться во всех запущенных приложениях системы. Вместо сканера отпечатков пальцев Touch ID инженеры американской компании решили использовать систему распознавания лиц Face ID. При этом новое устройство от Apple должно поддерживать функцию True Tone Display, которая сможет автоматически регулировать баланс белого.
     

    Характеристики устройства

    Сравнение с прошлогодним флагманом

    Новый аппарат получит процессор нового поколения A11, который включает в себя шесть вычислительных ядер: два мощных Monsoon и четыре ядра средней мощности Mistral. «Камни» будут работать одновременно и управляться независимо.
    IPhone 8 будет оснащен 2 гигабайтами оперативной памяти, в то время как IPhone 8 Plus и IPhone X, которые будут также представлены, оснастят тремя гигабайтами. По этому показателю новые модели не отличаются от прошлогодних устройств, которые также имели 2 и 3 ГБ ОЗУ соответственно.
    Новый IPhone будет поддерживать беспроводную зарядку и иметь на борту традиционную для 2017 года двойную камеру.
     

    Цена и предзаказ

    Долгожданное «яблоко»: характеристики нового Iphone 8. Когда и где смотреть презентацию

    IPhone 8 на 128 ГБ — 88 990 рублей
    IPhone 8 на 256 ГБ — 98 990 рублей
    IPhone 8 на 512 ГБ — 109 990 рублей
    Гаджет может стать самым дорогим за всю историю этого смартфона. Оформить предзаказ на новое устройство можно будет уже с 15 сентября, то есть на третий день после презентации.
    Кстати, старт продаж iPhone может сопровождаться дефицитом или задержками в поставках, это связано со сбоем в поставке деталей: производственный график сбился примерно на месяц.
    Компания Apple будет вести онлайн-трансляцию, которую можно посмотреть на ее сайте.
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