Греф поддержал идею приватизации Сбербанка

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Москва, 12 сентября. Приватизация Сбербанка будет полезна для российской экономики, поскольку это приведет к снижению доли государства на рынке. Об этом во вторник заявил глава кредитно-финансовой организации Герман Греф.

«Я всегда выступал с такой позиции — как можно меньше государственного сектора в экономике, как можно меньше государственных банков, как можно больше сильных частных банков. Поэтому мы поддерживаем конкуренцию и мы всегда были за приватизацию Сбербанка», — отметил он.

Греф подчеркнул, что окончательное решение остается за государством, однако он сам поддерживает идею приватизации.