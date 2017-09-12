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Сирия: 46 тысяч жителей Алеппо получили медпомощь от военных РФ за три месяца
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    Сирия: 46 тысяч жителей Алеппо получили медпомощь от военных РФ за три месяца

    17:03  12 Сентября 2017  /обновлено: 17:30  12 Сентября 2017
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    Сирия: 46 тысяч жителей Алеппо получили медпомощь от военных РФ за три месяца

    Алеппо (Сирия), 12 сентября. Примерно 46 тысяч жителей провинции Алеппо за последние три месяца получили медицинскую помощь от Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской республике.

    По словам начальника центра в Алеппо Игоря Емельянова, акции по оказанию медпомощи проводятся Центром во всех населенных пунктах сирийской провинции. В них также принимает участие специальный отряд медицинского назначения, отметил генерал-майор.

    Емельянов добавил, что большая часть из обратившихся за медпомощью — дети. 

    Напомним, ранее сообщалось, что российские военнослужащие за неделю доставили в труднодоступные районы САР более 50 тонн гумпомощи.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #алеппо
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