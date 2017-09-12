Сирия: 46 тысяч жителей Алеппо получили медпомощь от военных РФ за три месяца

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Алеппо (Сирия), 12 сентября. Примерно 46 тысяч жителей провинции Алеппо за последние три месяца получили медицинскую помощь от Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской республике.

По словам начальника центра в Алеппо Игоря Емельянова, акции по оказанию медпомощи проводятся Центром во всех населенных пунктах сирийской провинции. В них также принимает участие специальный отряд медицинского назначения, отметил генерал-майор.

Емельянов добавил, что большая часть из обратившихся за медпомощью — дети.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военнослужащие за неделю доставили в труднодоступные районы САР более 50 тонн гумпомощи.