Россия доставила около 300 тонн продуктов жителям Алеппо в Сирии

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Алеппо, 12 сентября. Порядка 300 тонн продуктов доставлено жителям сирийского Алеппо за последние три месяца, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо Игорь Емельянов.

Центр по примирению враждующих сторон в САР занимается обеспечением нуждающихся сирийцев продуктами питания. По словам генерал-майора Игоря Емельянова, Центр также решает вопросы по переселению беженцев. Речь идет о населенных пунктах Маскана и Дейр-Хафир — сирийцев переселяли из лагерей Жебрин и Мемидж. За последние полтора месяцев были переселены около 3,5 тысяч человек.

Администрация Алеппо помогает восстановить жилье, а российская сторона обеспечивает сирийцев продовольствием, чистой водой и медикаментами. Известно, что в одноименной провинции действует спецотряд медицинского назначения, который оказал помощь 46 тысячам человек, преимущественно детям.