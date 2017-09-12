Эксперты об урагане «Ирма»: Есть риск повторения мощных тайфунов до конца 2017 года

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Мощнейший ураган «Ирма» обрушился на страны Карибского бассейна и Атлантического побережья Соединенных Штатов Америки. На островах Карибского бассейна разрушены практически все больницы и другие социально значимые объекты, погибли люди. По состоянию на 12 сентября, во Флориде более 6,5 миллиона человек остаются без электроэнергии. Убытки от «Ирмы» в штате США уже оценили в 300 миллиардов долларов.

Сформировавшийся в Атлантике ураган «Хосе» теряет свою силу, но все еще угрожает Антильским островам. Национальный центр ураганов сообщил, что к «Ирме» и «Хосе» может присоединиться «Катя». Что происходит с погодой прямо сейчас и возможно ли повторение разрушительных ураганов в других уголках планеты, Федеральному агентству новостей рассказали эксперты.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков утверждает, что предугадать, как поведет себя стихия, невозможно.

«Подобного рода явления очень плохо прогнозируются. Можно лишь локализовать регион, где может возникнуть тропический циклон, и временной промежуток, в течение которого может пройти ураган», — сообщил он.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варанкин сообщил, что до конца года на земле пройдет еще не один ураган.

«Существует многолетняя статистика климатических данных, в том числе и обо всех зарегистрированных ураганах. Анализируя ее, можно сказать, сколько в среднем прошло ураганов, например, от второй до третьей категории. Цифры говорят о том, что ураганы еще будут», — говорит начальник ситуационного центра.

Однако их направление и категорию опасности заранее предсказать нельзя. Сейчас как раз происходит формирование урагана в юго-западной части Тихого океана в районе Филиппин.

«Я не могу сейчас сказать, что этот ураган будет угрожать Приморью, Корее или Курильским островам. Но можно сделать вывод, что он дойдет до южных островов Японского архипелага», — объясняет Варанкин.

Что касается России, по словам Старкова, Дальний Восток России подвержен влиянию тайфунов. В России сезон тропических циклонов приходит в начале лета — конце осени, в зависимости от температуры воды океана, особенно тайфуны активны в сентябре. В этом сезоне один из циклонов уже выходил на Дальний Восток.

От последствий «Ирмы» значительно пострадала Куба. Волны, которые ураган обрушил на берега Гаваны, достигали девятиметровой высоты. В результате стихийного бедствия погибли 10 человек. Куба является излюбленным местом отдыха туристов, в том числе и российских. «Хосе» сейчас проходит между Бермудскими и Багамскими островами. Ураган может задеть часть Багамского архипелага, это произойдет в конце недели.

Варанкин говорит, что Филиппины, Ямайка, Бермудские острова находятся в зоне риска, поскольку в перспективе по территориям могут пройти другие тропические циклоны. Ураганы могут задеть Таиланд, а вот для Бали и Индонезии они не являются характерными. Эксперт советует россиянам, которые планировали отдохнуть за границей и теперь переживают из-за погодных аномалий, обратить внимание на отечественные курорты.

«Если мы говорим о кратковременной перспективе, то отдыхающие могут ехать в Крым, на Азовское и Черноморское побережье. У нас никогда не было тропических ураганов», — сказал Юрий Варанкин.

Также начальник ситуационного центра Росгидромета посоветовал гражданам РФ следить за официальной информацией его ведомства, если они беспокоятся из-за ураганов.