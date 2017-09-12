Запад сможет инвестировать в Крым криптовалютами в обход санкций

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В ТАСС прошла пресс-конференция председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. На ней он поделился планами на будущее, рассказал о правовом регулировании криптовалют* и блокчейна**, а также успехах российской платежной системы «Мир».

Корреспондент Федерального агентства новостей задал депутату несколько вопросов.

Возглавить майнеров

— Какие законодательные инициативы запланированы вашим комитетом на осеннюю сессию Государственной Думы?

— Инициатив много. В частности, целый блок законопроектов связан с защитой наших граждан, которые пользуются платежными картами. Будет увеличена ответственность тех, кто незаконно списывает средства со счетов граждан. Также будет предусмотрен упрощенный возврат средств, незаконно списанных. Мы думаем, что уже в октябре этот законопроект в первом чтении будет принят. В конце года — окончательно принят. Еще один законопроект коснется негосударственных пенсионных фондов. Мы создаем экспертный совет. В его рамках будет создана рабочая группа, она займется подготовкой соответствующих предложений. Кроме того, мы уделим внимание и регулированию сферы криптовалют. Планируется запустить пилотный проект по созданию криптовалютной биржи в России.

— Каким образом парламент планирует создавать правовые нормы для использования криптовалют?

— Поскольку нет определения криптовалюты, непонятно, как это все регулировать. А раз нет регулирования — многие сейчас майнят в квартирах, зарабатывают неплохо на этом. Но налогов при этом не платят. При этом они резко увеличивают энергопотребление. Здесь запретами проблему не решить. А это значит, надо возглавить работу.

Биткоины для Крыма

— С чего начнется эта работа?

— Мы договорились о том, что сначала мы создадим концепцию. Необходимо выработать определение криптовалюты, площадки, на которых можно будет проводить обмен фиатных денег*** на криптовалюты, определить, как образом будет определяться ICO. Все это необходимо прописать в законе. Надеюсь, мы сделаем это до конца сентября. Поскольку это финансовый инструмент, скорее всего, за основу мы возьмем те документы, которые применяются к иным финансовым инструментам.

— Каковы перспективы применения криптовалют в России?

— Спектр разнообразен. К примеру, криптовалюты и ICO**** открывают инструмент ухода от санкций для тех, кто хочет финансировать какие-то проекты в России, в том числе в Крыму. Именно поэтому я являюсь сторонником того, чтобы запустить пилотный проект биржи криптовалют в России. Дело в том, что информация о тех, кто инвестирует в токены ICO, зашифрована. Соответственно, западным компаниям можно спокойно инвестировать в российские проекты и не бояться санкций.

— Как известно, криптовалюты децентрализованы. Какую роль может сыграть биткоин в дедолларизации финансовой системы России и всего мира?

— Полагаю, это возможно. Возможно и то, что блокчейн заменит все платежные системы. Но специалисты, с которыми я беседовал, говорят о том, что скорость прохождения транзакций в блокчейне намного ниже, чем в общепринятых транзакционных системах. Нужно смотреть, изучать. Заменит это доллар или нет — покажет жизнь.

Реальная конкуренция

— Три года назад при поддержке Госдумы была создана национальная платежная система «Мир». Как вы оцениваете итоги ее внедрения в России?

— Карта «Мир» сейчас активно эмитируется, активно используется нашими гражданами. Известно, что уже 380 банков подключились к этой платежной системе. Практически все банкоматы, POS-терминалы и киоски обслуживания граждан перешли на платежную карту «Мир». Почти 18 миллионов карт эмитировано на данный момент. В июле, для сравнения, было только 2,5. Есть разные социальные приложения: карта жителя региона, транспортное приложение, кампусные студенческие карты.

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Карту «Мир» стали принимать и за рубежом. Уже есть соглашение с ArmenianCard, планируется выход на евроазиатское пространство. Идут переговоры с Турцией, Таиландом, ОАЭ, то есть с теми странами, где бывают российские туристы. У системы «Мир» очень хорошие перспективы. Пока мы ничего здесь законодательно менять не собираемся.

— Планируется ли появление у карт «Мир» системы бесконтактной оплаты, аналогичной Visa Paywave или MasterCard PayPass?

— Такие карты эмитируются уже сейчас. С этим нет никаких проблем. Вообще, технологически наши карты являются одними из самых передовых в мире. Можно только приветствовать работу НСПК и тех банков, что эмитируют карты «Мир». Эта карта уже становится реальным конкурентом MasterCard и Visa в России.

ЦБ справится

— В 2014 и 2015 годах мы наблюдали серьезные скачки курса национальной валюты. Курс рубля — в свободном плавании, и все же, есть ли какие-либо законодательные инициативы по его регулированию и предотвращению валютных спекуляций?

— Мы не планируем вносить никаких изменений в действующее законодательство. Курс достаточно стабилен. В последнее время он укрепляется. Сегодня я прочитал, что иностранные спекулянты вновь обратили взоры на нашу валюту. Я полагаю, что у ЦБ сейчас есть широкий инструментарий и большой опыт, в том числе опыт 2014–15 годов, по купированию рисков, связанных с волатильностью на валютных рынках.

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Никаких изменений я бы сейчас не вводил. Любое изменение как раз может сыграть обратную роль — насторожить, испугать наших партнеров. ЦБ все контролирует. Тем более, курс рубля зависит от цены на нефть. Инструментарий ЦБ и цена на нефть могут определять ситуацию на рынке.

* Криптовалюта — цифровые счетные единицы, выпуск и учет которых децентрализован. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна.

** Блокчейн — выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию о транзакциях в криптовалютной системе.

*** Фиатные деньги — деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены или находящегося в хранилище банка (необеспеченные деньги).

**** ICO, или Initial Coin Offering (первичное размещение токенов) — это выпуск каким-либо проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем — в виде криптовалюты.