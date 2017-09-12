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Ургант с измазанным пометом лицом посмеялся над Соловьевым
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    Ургант с измазанным пометом лицом посмеялся над Соловьевым

    16:38  12 Сентября 2017  /обновлено: 18:08  12 Сентября 2017
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    Соловьев резко отреагировал на «гаденькие шутки» Урганта о помете

    Москва, 12 сентября. Ведущий Иван Ургант пошутил над журналистом Владимиром Соловьевым во время шоу «Вечерний Ургант», намазав лицо «птичьим пометом».

    Гостьей программы 8 сентября стала модель Ирена Понарошку, которая принесла в студию разнообразные баночки. Содержимой одной из них Ургант намазал лицо, отметив его приятный запах. Тогда Понарошку сообщила, что у ведущего на лице «соловьиный помет». Ургант в ответ пошутил, что это «очень хорошее название для шоу на канале «Россия».

    Владимир Соловьев резко отреагировал на шутку Ивана Урганта о соловьином помете, заявив, что «гаденькие шутки» уберегут ведущего от базы украинского сайта «Миротворец», пишет «Ридус».

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    Автор: Алексей Громов
    #соловьев #ургант #помет
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