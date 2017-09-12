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Сирия, 12 сентября. Террористы ИГ* казнили двух солдат САА, попавших в плен в пригороде Дейр эз-Зора. Группировки выходят из состава «Тахрир Аш-Шам» в Идлибе, Алеппо и Хаме. Под ударами коалиции погибли мирные жители в Ракке и Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ракетный обстрел позиций исламистов в районе населенного пункта Бейт Наим в Восточной Гуте; взорвали подземный тоннель боевиков на северо-востоке Дамаска; вошли в населенный пункт Аль-Джафра юго-восточнее Дейр эз-Зора; понесли потери в боях с ИГ к северу от Акербата в Хаме.

«Исламское государство»: перебросило тяжелую военную технику к окраинам города Дейр эз-Зор; казнило двух солдат САА, взятых в плен в пригороде Дейр эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: предприняла попытку прорвать оборону САА в южной части провинции Алеппо; потеряла союзников в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама; ведет перестрелки с САА к северу и к югу от Хамы.

Курды: захватили площадь Далла в Ракке.

Международная коалиция: нанесла авиаудары на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор, погибли гражданские лица; провела бомбардировку в жилом районе Аль-Баду в городе Ракка; уничтожила здание больницы в Ракке; совершила боевые вылеты в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Дамаск

По словам местного источника в социальной сети Twitter (Ghouta_GMC), правительственные подразделения продолжают вести обстрелы военных объектов боевиков вооруженной оппозиции в районе оазиса Восточная Гута. Ракетным ударам сирийской армии подверглись позиции «Джебхат Ан-Нусры»**** и союзной ей «Файлак Ар-Рахман» близ населенного пункта Бейт Наим.

Кроме того, как сообщает Facebook-канал (hady.alasaad3), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) заминировали и взорвали подземный тоннель исламистов, пролегающий между городом Ирбин и районом Аль-Кабун на северо-востоке столицы. На данный момент никакой информации о нанесенном радикалам уроне не поступало.

Провинция Алеппо

Ранее сообщалось о вооруженных стычках между исламистами «Тахрир Аш-Шам» и правительственной армией на юге провинции Алеппо. Боевики «Ан-Нусры» предприняли попытку прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА). Как сообщает информационное агентство Al Masdar News, силам САР удалось отразить нападение. О потерях сторон не сообщается.

Агентство новостей Damas Time передает, что в административном центре провинции было восстановлено водоснабжение в районах Аль-Хамдания и Салах Эд-Дин. Напомним, водонапорные башни были повреждены в результате артиллерийского и ракетного огня радикалов «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийские войска продолжают вести наступление в окрестностях столицы провинции. Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, подразделениям САР удалось продвинуться на восток от военного аэропорта Дейр эз-Зора и войти в населенный пункт Аль-Джафра, расположенный вдоль побережья Евфрата. Тем временем отряды «Исламского государства»* перебросили часть военной техники из района города Хишам к юго-восточным окраинам административного центра региона, чтобы воспрепятствовать правительственным силам и их союзникам. Об этом сообщает новостной портал Al Manar News. В столкновениях вблизи поселения Аль-Джафра были взяты в плен двое военнослужащих САА. Как передает военный источник в сети Twitter (4Ikix6AcYTGz387), захваченные солдаты были казнены террористами.

Коалиционная авиация провела серию боевых вылетов в поддержку Демократической армии Сирии**** (SDF) северо-восточнее Дейр эз-Зора. Информагентство Damascus Now сообщает, что в результате авиаударов военных самолетов международного альянса погибли по меньшей мере 12 мирных жителей в предместьях города Ас-Салихия, пятеро из которых — женщины, трое — дети.

Провинция Идлиб

По данным информационного портала Al Masdar News, пять группировок вооруженной оппозиции, ранее находившихся в составе террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», покинули ряды антиправительственной коалиции и перешли на сторону Сирийской арабской армии (САА) в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама. Сообщается, что лидеры формирований урегулировали свой правовой статус с правительством Сирии после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон. Местные источники утверждают, что еще несколько исламистских организаций намереваются выйти из альянса «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Ракка

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами продолжают проводить бомбардировки в городе Ракка. Агентство новостей Sour News сообщает, что в результате авианалетов коалиционных бомбардировщиков в жилом районе Аль-Баду погибли 11 мирных граждан, несколько местных жителей были ранены. Кроме того, авиаударами западного альянса было полностью уничтожено здание детской поликлиники, передает Twitter-канал (Laurenz_1997).

Между тем Сирийские демократические силы**** (SDF) после ожесточенных столкновений с ИГ взяли под контроль площадь Далла в столице провинции. Об этом сообщает Twitter-канал местного новостного портала Raqqa 24.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет перестрелки с исламистами антиправительственных формирований на севере и на юге провинции. Оппозиционный информационный портал Masar Press Net сообщает о том, что войска САР открыли ответный огонь из артиллерийских установок по укрепленным пунктам радикалов на окраине города Аль-Латамина, а также недалеко от населенного пункта Брегет. О потерях со стороны исламистов не сообщалось.

На востоке Хамы продолжаются столкновения между армией САР и силами «Исламского государства». По сведениям военного источник в Twitter (Fkl07634670), порядка десяти солдат САА были убиты в результате последних боев в районе населенного пункта Масуд севернее Акербата. Это говорит о том, что отряды террористической группировки, заключенные в «Акербатском котле», по-прежнему оказывают ожесточенное сопротивление войскам САА.

Ирак

Военные самолеты антитеррористической коалиции провели воздушную атаку укрепрайонов боевиков «Исламского государства» вблизи поселения Аль-Рияд в провинции Киркук. В результате ударов коалиционных ВВС были ликвидированы 12 террористов, большинство из которых являлись сотрудниками информационного портала «Аль-Амак», подконтрольного ИГИЛ*. Об этом сообщает агентство новостей Al Sumaria News. Напомним, вооруженные силы Ирака готовятся начать военную операцию по освобождению города Хавиджа на западе Киркука в ближайшее время.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)