Продюсер «Матильды» рассказал о судьбе фильма после отказа кинотеатров от показа

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Москва, 12 сентября. Сети «Формула кино» и «Синема парк» отказались от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Это решение было вынужденным и связано оно с угрозой безопасности зрителей, сообщила пресс-служба крупнейшей сети кинотеатров в России.

«Отказ от показов фильма «Матильда» в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете», — заявил гендиректор сети Роман Линин.

В сети кинотеатров подчеркнули, что решение по «Матильде» связано не с политикой или религией, а с желанием оградить зрителей от рисков.

Отказ «Формулы кино» и «Синема парка» от показа нашумевшей ленты прокомментировал ее продюсер Александр Достман. Он уверен, что с фильмом все будет в порядке.