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Волну лжеминирований в городах по всей России могли пустить из-за рубежа
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    Волну лжеминирований в городах по всей России могли пустить из-за рубежа

    17:55  12 Сентября 2017
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    Волну лжеминирований в городах по всей России могли пустить из-за рубежа

    Москва, 12 сентября. С вечера воскресенья из-за сообщений о минировании были эвакуированы десятки торговых центров, кинотеатров, административных и учебных зданий в городах по всей России. Ни одно из сообщений о заложенных взрывных устройствах не подтвердилось.

    Первые сообщения от «телефонных террористов» стали поступать в полицию Омска вечером 10 сентября. Всего за это время экстренная эвакуация проводилась на 24 городских объектах. Аналогичная ситуация с экстренной эвакуацией посетителей ТЦ, вузов, вокзалов, школ, кинотеатров и т.п. сложилась за эти три дня в Брянске, Рязани, Уфе, Ставрополе, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Южно-Сахалинске и ряде других городов.

    Волну лжеминирований в городах по всей России могли пустить из-за рубежа

    Официальных сообщений о личностях причастных к сообщениям пока не поступало. Однако по информации источника в правоохранительных органах, речь идет о спам-рассылке. 

    «Есть основание предполагать, что все это организовано из-за рубежа», — сообщил собеседник «Интерфакса».

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    Автор: Борис Любимов
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