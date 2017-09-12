Волну лжеминирований в городах по всей России могли пустить из-за рубежа

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Москва, 12 сентября. С вечера воскресенья из-за сообщений о минировании были эвакуированы десятки торговых центров, кинотеатров, административных и учебных зданий в городах по всей России. Ни одно из сообщений о заложенных взрывных устройствах не подтвердилось.

Первые сообщения от «телефонных террористов» стали поступать в полицию Омска вечером 10 сентября. Всего за это время экстренная эвакуация проводилась на 24 городских объектах. Аналогичная ситуация с экстренной эвакуацией посетителей ТЦ, вузов, вокзалов, школ, кинотеатров и т.п. сложилась за эти три дня в Брянске, Рязани, Уфе, Ставрополе, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Южно-Сахалинске и ряде других городов.

Официальных сообщений о личностях причастных к сообщениям пока не поступало. Однако по информации источника в правоохранительных органах, речь идет о спам-рассылке.