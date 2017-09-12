Автомобилисты не поддержали повышение штрафов за отказ пропустить пешехода

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Москва, 12 сентября. Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что в повышении штрафов за отказ водителей пропустить пешеходов на «зебре» нет никакой необходимости.

Ранее сообщалось, что Общественная палата поддержала законопроект об ужесточении наказания для автомобилистов за отказ пропустить пешеходов на переходе.

«В повышении штрафов нет никакой необходимости. Суровость и эффективность наказания определяется его неотвратимостью. И никто не доказал, что штраф 1,5 тыс. рублей — это мало, а 2,5 тыс. — много. Они это умозрительно делают», — сказал Похмелкин в беседе с RT.

При этом глава движения поддержал идею об усилении видеонаблюдения за зонами пешеходных переходов.