Бушманов оценил шансы ЦСКА обыграть «Бенфику» в гостевом матче ЛЧ
Москва, 12 сентября. Столичный ЦСКА во вторник проведет первую встречу группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Бывший футболист, а ныне главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов оценивает шансы обеих команд как 50 на 50.
По его словам, перед стартом у ЦСКА и «Бенфики» абсолютно равные шансы на победу. Он также отметил, что, конечно, армейцы сегодня способны выиграть, передает RT.
Специалист выразил надежду на то, что голкиперу Игорю Акинфееву удастся продлить сухую серию в престижнейшем турнире.
Отвечая на вопрос, будет ли ЦСКА играть в гостях от обороны, Бушманов отметил, что едва ли москвичи пойдут вперед с первых минут матча.
«Скорее, они будут играть аккуратно и надежно в обороне, рассчитывая на какие-то выпады в атаке, тем более что в команде есть кому отдавать передачи и забивать мячи», — подчеркнул специалист.
#Matchday! Сегодня стартуем в группе Лиги чемпионов!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 12, 2017
⚽️ #БенфикаЦСКА
???? @ChampionsLeague
⏰ 21:45 мск
???? да Луш (Лиссабон)
???? #МатчТВ pic.twitter.com/CuTyQvSlCn