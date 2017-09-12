Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Спорт
Бушманов оценил шансы ЦСКА обыграть «Бенфику» в гостевом матче ЛЧ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бушманов оценил шансы ЦСКА обыграть «Бенфику» в гостевом матче ЛЧ

    16:18  12 Сентября 2017  /обновлено: 16:35  12 Сентября 2017
    115

    Бушманов оценил шансы ЦСКА обыграть «Бенфику» в гостевом матче ЛЧ

    Москва, 12 сентября. Столичный ЦСКА во вторник проведет первую встречу группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Бывший футболист, а ныне главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов оценивает шансы обеих команд как 50 на 50. 

    По его словам, перед стартом у ЦСКА и «Бенфики» абсолютно равные шансы на победу. Он также отметил, что, конечно, армейцы сегодня способны выиграть, передает RT

    Специалист выразил надежду на то, что голкиперу Игорю Акинфееву удастся продлить сухую серию в престижнейшем турнире. 

    Отвечая на вопрос, будет ли ЦСКА играть в гостях от обороны, Бушманов отметил, что едва ли москвичи пойдут вперед с первых минут матча.

    «Скорее, они будут играть аккуратно и надежно в обороне, рассчитывая на какие-то выпады в атаке, тем более что в команде есть кому отдавать передачи и забивать мячи», — подчеркнул специалист. 

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #футбол #цска #бенфика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2437

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2349

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18623

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4971
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        4101
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        377
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30266
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2648