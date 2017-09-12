Бушманов оценил шансы ЦСКА обыграть «Бенфику» в гостевом матче ЛЧ

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Москва, 12 сентября. Столичный ЦСКА во вторник проведет первую встречу группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Бывший футболист, а ныне главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов оценивает шансы обеих команд как 50 на 50.

По его словам, перед стартом у ЦСКА и «Бенфики» абсолютно равные шансы на победу. Он также отметил, что, конечно, армейцы сегодня способны выиграть, передает RT.

Специалист выразил надежду на то, что голкиперу Игорю Акинфееву удастся продлить сухую серию в престижнейшем турнире.

Отвечая на вопрос, будет ли ЦСКА играть в гостях от обороны, Бушманов отметил, что едва ли москвичи пойдут вперед с первых минут матча.