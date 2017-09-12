ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в следующем году

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Вена, 12 сентября. Объем добычи нефти в России в 2018 году вырастет до 11,18 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в материалах Организации стран — экспортеров нефти.

Отметим, что первоначально ОПЕК ожидала более бурного роста добычи, однако впоследствии скорректировала прогноз на 60 тыс. баррелей в сутки в сторону понижения. В текущим году объем добычи планируются на уровне 11,12 млн баррелей в сутки.

При этом организация обратила внимание на то, что Россия сократила добычу на 100 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю.