Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Экономика
ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в следующем году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в следующем году

    16:11  12 Сентября 2017
    72

    ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в следующем году

    Вена, 12 сентября. Объем добычи нефти в России в 2018 году вырастет до 11,18 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в материалах Организации стран — экспортеров нефти.

    Отметим, что первоначально ОПЕК ожидала более бурного роста добычи, однако впоследствии скорректировала прогноз на 60 тыс. баррелей в сутки в сторону понижения. В текущим году объем добычи планируются на уровне 11,12 млн баррелей в сутки.

    ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в следующем году

    При этом организация обратила внимание на то, что Россия сократила добычу на 100 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю.  

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #нефть #россия #прогноз #опек #добыча
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2437

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2348

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18616

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4971
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        3983
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        372
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30200
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2644