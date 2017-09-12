Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Общество
Уголовное дело после 42 ложных звонков о бомбе возбудили в Ставрополе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уголовное дело после 42 ложных звонков о бомбе возбудили в Ставрополе

    17:53  12 Сентября 2017
    249

    В Ставрополе возбуждено уголовное дело по 42 ложным звонкам о бомбе

    Ставрополь, 12 сентября. В Ставрополе возбуждено уголовное дело после 42 ложных сообщений о бомбах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. 

    По данным надзорного ведомства, 11 сентября с 9.30 до 17.00 в дежурные части полиции Ставрополья поступило 42 сообщения о минировании торгово-офисных зданий, учебных заведений и административных учреждений на территории города. Как выяснилось, все звонки осуществлялись с одного номера телефона. Расследование уголовного дела взято прокуратурой на особый контроль. 

    В Ставрополе возбуждено уголовное дело по 42 ложным звонкам о бомбе

    Ранее в СМИ сообщалось о волне анонимных звонков, накрывшей крупные города России. Эвакуация людей осуществлялась в Перми, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане и других городах.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2436

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2347

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18613

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4970
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        3820
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        368
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30138
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2640