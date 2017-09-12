Уголовное дело после 42 ложных звонков о бомбе возбудили в Ставрополе

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Ставрополь, 12 сентября. В Ставрополе возбуждено уголовное дело после 42 ложных сообщений о бомбах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По данным надзорного ведомства, 11 сентября с 9.30 до 17.00 в дежурные части полиции Ставрополья поступило 42 сообщения о минировании торгово-офисных зданий, учебных заведений и административных учреждений на территории города. Как выяснилось, все звонки осуществлялись с одного номера телефона. Расследование уголовного дела взято прокуратурой на особый контроль.

Ранее в СМИ сообщалось о волне анонимных звонков, накрывшей крупные города России. Эвакуация людей осуществлялась в Перми, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане и других городах.