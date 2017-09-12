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Технологии
Volkswagen планирует электрифицировать все свои модели с 2030 года
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    Volkswagen планирует электрифицировать все свои модели с 2030 года

    16:06  12 Сентября 2017
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    Volkswagen планирует выпуск электромобилей к 2030 году

    Москва, 12 сентября. Автоконцерн Volkswagen в 2030 году собирается представить электрические версии всего модельного ряда.

    Кроме этого, автопроизводитель хочет полностью перейти на производство электрокаров, сообщает пресс-служба концерна.

    Для этого Volkswagen планирует удвоить инвестиции в создание экологичных машин. Известно, что сумма будет составлять примерно €20 млрд. Компания надеется составить конкуренцию Tesla. Всего модельный ряд Volkswagen насчитывает около 300 автомобилей.

    Ранее сообщалось, что Volkswagen отзывает 280 тысяч автомобилей моделей CC и Passat из-за проблем с электроникой.

     

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    Автор: Рина Брусникина
    #технологии #volkswagen #авто
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