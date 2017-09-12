Volkswagen планирует электрифицировать все свои модели с 2030 года

В Избранное

Москва, 12 сентября. Автоконцерн Volkswagen в 2030 году собирается представить электрические версии всего модельного ряда.

Кроме этого, автопроизводитель хочет полностью перейти на производство электрокаров, сообщает пресс-служба концерна.

Для этого Volkswagen планирует удвоить инвестиции в создание экологичных машин. Известно, что сумма будет составлять примерно €20 млрд. Компания надеется составить конкуренцию Tesla. Всего модельный ряд Volkswagen насчитывает около 300 автомобилей.

Ранее сообщалось, что Volkswagen отзывает 280 тысяч автомобилей моделей CC и Passat из-за проблем с электроникой.