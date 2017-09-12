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Россия
Опубликовано фото подаренного Медведеву телефона, который «точно не отключат»
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    Опубликовано фото подаренного Медведеву телефона, который «точно не отключат»

    16:23  12 Сентября 2017
    18856

    Опубликовано фото подаренного Медведеву телефона, который «точно не отключат»

    Москва, 12 сентября. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев получил в подарок российский телефон Inoi R7 во время посещения третьей международной специализированной выставки «Импортозамещение».

    «Он не связан ни с какими сервисами зарубежными, так что точно не отключат», — заверили главу российского правительства.

    Как стало известно, премьер осмотрел стенды регионов РФ, а также изучил кабину новой модели КамАЗа, которая выйдет в серийное производство в 2019 году. Главе кабмина также показали дробильно-сортировочное оборудование, которое уже экспортируется в Германию, и станки российского производства, передает «Свободная пресса».

    Напомним, ранее Медведев поручил направить до 700 млн рублей из резервного фонда правительства на автомобили скорой для моногородов.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #импортозамещение #медведев
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