Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

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Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков (АРБ). Согласно пресс-релизу, выпущенному организацией сегодня, ее ряды покинули такие кредитные учреждения, как Сбербанк, «ВТБ», «ВТБ 24», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Открытие», «Альфа-банк», «Бинбанк» и «БМ-банк». Одновременно с этим были приостановлены полномочия делегатов от данных структур на советах Ассоциации.

Сообщается также, что вышедшие из состава ассоциации банки рассматривают вариант создания параллельной структуры. Предположительно, регулятор и участники рынка могли бы взаимодействовать на базе ассоциации «Россия».

Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании «Альпари», уверен, что без Сбербанка и других гигантов российского банковского сектора АРБ будет попросту нежизнеспособна.

«Вообще мое мнение, что после выхода основных банков АРБ можно распускать. Говорить, что все банки равны, вообще неправильно. Все зависит от доли на рынке, размеров, активов и капитала. Есть точка зрения, что через несколько лет в России останется всего примерно 50 коммерческих банков», — заявил финансовый аналитик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Напомним, ведущие российские банки предупредили о своем намерении покинуть АРБ еще в июле. В совместном заявлении, выпущенном по данному поводу, они объяснили причину своего недовольство автократическим стилем руководства президента ассоциации и отсутствием реального диалога в ее руководящих советах.

По мнению Александра Разуваева, этот конфликт может быть не так прост и однозначен, как его пытаются изобразить.

«Понятно, что крупнейшие финансовые компании играли и будут играть ведущую роль. Без них АРБ покойница. Логично, что они пытались диктовать в АРБ правила игры. Исход конфликта закономерен», — отметил он.

На первый взгляд Ассоциация российских банков может показаться значимой организационной структурой: в нее входят порядка 400 коммерческих организаций, из них 300 банков. С 1997 года Ассоциация является ассоциированным членом в Банковской федерации Европейского союза, объединяющей около трех тысяч банков Европы. В составе АРБ работает 22 комитета по основным направлениям банковской деятельности.

Тем не менее, считает эксперт, все эти формальные показатели вовсе не являются доводом в пользу значимости Ассоциации. Алексей Разуваев уверен, что фактический демонтаж АРБ не повлияет на банковский сектор России хоть сколько-нибудь серьезно.