Новости Украины: ООН против «Миротворца», Тимошенко оседлала Саакашвили, МИД РФ возмущен

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Новости Украины, 12 сентября. Скандалы вокруг «Миротворца» докатились до ООН. Тимошенко рвется в президенты на горбе Саакашвили. МИД России возмущен новым украинским законом, ущемляющим права миллионов русскоязычных граждан.

Саакашвили-гейт, или Show Must Go On

Цирк вокруг лишенного украинского гражданства экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили продолжается. Во вторник украинские пограничники доставили Саакашвили протокол о нарушении границы Украины.

Саакашвили и его адвокат заявили, что протокол вручен незаконно, поскольку этот документ якобы должен вручаться в течение трех часов после въезда человека в страну.

Ранее Михаил Саакашвили с группой сторонников, среди которых была и экс-премьер Юлия Тимошенко, буквально с боем прорвался на территорию Украины через польскую границу. В настоящее время скандальный политик пользуется гостеприимством своих сторонников в Львовской области, где как раз сейчас проходят совместные военно-штабные учения Украины и НАТО под названием «Быстрый трезубец — 2017».

Скандальным «Миротворцем» заинтересовались в ООН

Организация Объединенных наций обратилась к киевским властям с просьбой расследовать деятельность сайта «Миротворец», на котором некие активисты при молчаливой поддержке украинского МВД размещают персональные данные людей, причисленных к «врагам Украины».

Соответствующее обращение опубликовано в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«Национальная полиция (Украины) возбудила уголовное дело против сайта «Миротворец», который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе журналистов и активистов неправительственных организаций, называя их сторонниками «терроризма»», — говорится в докладе.

Приветствуя возбуждение уголовного дела против «Миротворца», управление комиссара ООН настоятельно призвало органы власти Украины «провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта».

Ранее «Миротворец» сообщил о планах внести в свою базу данные почти 300 человек, которые работают на строительстве Крымского моста из Краснодарского края через Керченский пролив. Также на сайте размещены данные тысяч россиян, в том числе десятков российских деятелей искусства, которые без «разрешения» украинских властей посетили Крым после того, как полуостров вошел в состав России.

Тимошенко — «жертва» «Миротворца»

Тем временем стало известно, что за помощь Михаилу Саакашвили при незаконном пересечении украинской границы в базу сайта «Миротворец» была включена лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая при правлении Виктора Януковича отбывала семилетнее тюремное заключение и была освобождена в результате майдана.

В качестве повода для внесения Юлии Тимошенко в базу «врагов Украины» было указано, что она сама незаконно пересекла границу Украины и помогла сделать то же самое лишенному украинского гражданства Михаилу Саакашвили.

Также на сайте «Миротворца» сообщалось, что Тимошенко виновна в «нападении на пограничников при исполнении ими своих обязанностей» и «манипулирование общественно значимой информацией».

Однако на «Миротворце» Тимошенко пробыла недолго, и вскоре ее данные были оттуда удалены, сообщает «Газета.ру».

По мнению экспертов, скандальный сайт «Миротворец» — это инструмент политической борьбы на Украине, который в настоящее время активно играет против политического альянса Тимошенко—Саакашвили, которые в тандеме могут рассчитывать на серьезный успех в случае выборов. Дело в том, что Юлия Тимошенко не скрывает своих президентских амбиций и хочет воспользоваться опытом Саакашвили в борьбе с коррупцией и проведении вполне успешных реформ в Грузии. В настоящее время Юлия Тимошенко является наиболее популярным оппозиционным политиком на Украине — судя по замерам общественного мнения, ее рейтинг составляет 22%.

МИД России обвинил Украину в ущемлении прав русскоязычных

Принятый Верховной радой закон «Об образовании» противоречит конституции Украины и нарушает права миллионов русскоязычных граждан этой страны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Очевидно — главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима», — заявили в российском МИД.

Москва считает, что это прямо противоречит как конституции Украина, так и взятым Киевом на себя международным гуманитарным обязательствам.

Против закона об образовании, принятого Радой, уже высказались президент Молдавии Игорь Додон и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, по мнению которого документ противоречит европейским ценностям.

Принятый Верховной радой закон об образовании фактически запрещает преподавание в школах и вузах на любом языке, кроме украинского. Все языки «нацменьшинств», в том числе и русский — в результате оказались на Украине вне закона.