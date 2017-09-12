Захарова рассказала, какие требования РФ к резолюции СБ ООН по КНДР были учтены

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Москва, 12 сентября. Все важные требования России к резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее были взяты во внимание. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в течение короткого времени работы над данным постановлением получилось снять абсолютно недопустимые пункты, в числе которых «требование о депортации трудовых мигрантов, поскольку этот момент идет вразрез с гуманитарными измерениями».

Кроме того, российская сторона не допустила включение в резолюцию требований о силовом перехвате и досмотре кораблей в открытом море, добавила спикер ведомства.