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В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций
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    В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

    15:48  12 Сентября 2017
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    В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

    Москва, 12 сентября. Массовая эвакуация школ, вокзалов, кинотеатров и торговых центров началась во вторник по всей России после того, как полиция получила анонимные сообщения о минировании.

    Эвакуация прошла в Брянске, Владивостоке, Екатеринбурге, Омске, Перми, Челябинске и многих других крупных российских городах.

    Член Совета Федерации Франц Клинцевич призвал ужесточить наказание за телефонный терроризм, считая действующее законодательство слишком мягким по отношению к хулиганам. По словам сенатора, необходимо поднять максимальный срок лишения свободы по данной статье с пяти до восьми лет.

    В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

    «Нужно, наконец, начать решительную борьбу с этим злом. Телефонные террористы не только наносят серьезнейший материальный ущерб, но и играют на руку настоящим террористам, которым особенно комфортно работать  в условиях паники», — отметил Клинцевич.

    Как сообщает издание Ura.ru, эвакуации затронули и ЯНАО. В  Новом Уренгое полиция оцепила здание торгового центра «Солнечный», Дом культуры «Октябрь»,  центр досуга «Ямал» и железнодорожный вокзал.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #клинцевич #эвакуация #наказание #телефонный терроризм #ужесточение
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