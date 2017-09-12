Полный бред: ученые не поверили в китайский двигатель, нарушающий законы физики‍

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Пекин, 12 сентября. Китайский двигателю, нарушающий законы физики, — это фантастика. Так считает ученый РАН Натан Эйсмонт. По его мнению, создание двигателя, который, будет работать без топлива, ученые просто верят, что произойдет чудо.

«Как известно, в одну сторону летят продукты сгорания двигателя, а в другую ракета. Без отброса масс создание такого двигателя это чистой воды фантастика. Я считаю это полнейшим бредом», — заявил Эйсмонт.

Ранее было опубликовано видео с двигателем, работающим без топлива. На записи ученые из Китая рассказали о создании рабочего образца EmDrive, существование которого считают «противоречащим законам физики».