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Полный бред: ученые не поверили в китайский двигатель, нарушающий законы физики‍
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    Полный бред: ученые не поверили в китайский двигатель, нарушающий законы физики‍

    16:02  12 Сентября 2017  /обновлено: 19:50  12 Сентября 2017
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    Нарушая законы физики: опубликовано видео с двигателем, работающим без топлива

    Пекин, 12 сентября. Китайский двигателю, нарушающий законы физики, — это фантастика. Так считает ученый РАН Натан Эйсмонт. По его мнению, создание двигателя, который, будет работать без топлива, ученые просто верят, что произойдет чудо.

    «Как известно, в одну сторону летят продукты сгорания двигателя, а в другую ракета. Без отброса масс создание такого двигателя это чистой воды фантастика. Я считаю это полнейшим бредом», — заявил Эйсмонт.

    Ранее было опубликовано видео с двигателем, работающим без топлива. На записи ученые из Китая рассказали о создании рабочего образца EmDrive, существование которого считают «противоречащим законам физики».

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    Автор: Алексей Громов
    #ученые #китай #ран #двигатель
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