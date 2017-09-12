Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Общество
Басков пообещал «убить» Лопыреву за измену
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Басков пообещал «убить» Лопыреву за измену

    15:42  12 Сентября 2017
    482

    Басков пообещал «убить» Лопыреву за измену

    Сочи, 12 сентября. Российский певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева готовятся в октябре сыграть свадьбу. На гала-концерте «Новой волны» музыкант признался, что безумно ревнует будущую супругу.

    Модель Виктория Лопырева и Николай Басков готовятся к свадьбе. На музыкальный конкурс «Новая волна» пару пригласили в Сочи в качестве ведущих.  На сцене концертного зала они комментировали предстоящее торжество и иронизировали на тему отношений.

    «Коля, а ты можешь хотя бы один субботний вечер провести со мной, а не в телевизоре с Нонной Гришаевой? – спросила русская красавица. При этом Лопырева пригрозила, что будет проводить вечера на футбольным матчах.

    «Убью обоих – и тебя, и его!» – шутливо пригрозил Басков, пообещав подписать брачный контракт. В перерывах между представлениями других артистов пара продолжала шутить о своих чувствах. Лопырева предупредила певца, что если он провинится до свадьбы, он будет лишен первой брачной ночи, пишут «Дни.Ру»

     

    А мы уже в #Сочи! #НоваяВолна обещает быть жаркой ♥️♥️♥️

    Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #виктория лопырева #николай басков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2437

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2348

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18616

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4971
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        3983
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        372
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30200
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2644