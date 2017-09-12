Басков пообещал «убить» Лопыреву за измену

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Сочи, 12 сентября. Российский певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева готовятся в октябре сыграть свадьбу. На гала-концерте «Новой волны» музыкант признался, что безумно ревнует будущую супругу.

Модель Виктория Лопырева и Николай Басков готовятся к свадьбе. На музыкальный конкурс «Новая волна» пару пригласили в Сочи в качестве ведущих. На сцене концертного зала они комментировали предстоящее торжество и иронизировали на тему отношений.

«Коля, а ты можешь хотя бы один субботний вечер провести со мной, а не в телевизоре с Нонной Гришаевой? – спросила русская красавица. При этом Лопырева пригрозила, что будет проводить вечера на футбольным матчах.

«Убью обоих – и тебя, и его!» – шутливо пригрозил Басков, пообещав подписать брачный контракт. В перерывах между представлениями других артистов пара продолжала шутить о своих чувствах. Лопырева предупредила певца, что если он провинится до свадьбы, он будет лишен первой брачной ночи, пишут «Дни.Ру».