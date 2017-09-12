Замахнулись на крупную рыбу: бетонный завод в Петербурге равняют с землей. ФАН-ТВ

В Избранное

С начала августа в устройстве Администрации Северной столицы произошла перестановка, которая теперь серьезно сказывается на облике города. Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) из ведения Комитета имущественных отношений перешел под юрисдикцию Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Таким образом ЦПЭИГИ оказался практически под крылом у губернатора Георгия Полтавченко, а непосредственная деятельность Центра активизировалась. Съемочную группу ФАН-ТВ пригласили принять участие в сносе незаконно построенного завода в Приморском районе.

Завод по производству бетона, работавший несколько лет, располагался в промзоне на территории, прилегающей к Шуваловскому проспекту. По словам директора ЦПЭИГИ Дмитрия Ножевникова, руководство предприятия в течение полутора лет получало уведомления с требованием ликвидировать объект. Однако реакции не последовало, сроки «предупреждений» вышли, и в итоге завод попал под снос. Пресс-служба ЦПЭИГИ прокомментировала ситуацию:

– Данный объект был возведен незаконно, существовал на протяжении нескольких лет. Сотрудниками Центра неоднократно были вручены уведомления о добровольном освобождении территории, однако руководство самоустранилось, не приняв никаких мер. Этот объект мы будем демонтировать на основании заявки из Комитета по контролю за имуществом Петербурга, он находится на особом учете у губернатора Санкт-Петербурга. Объект будет демонтирован, останется ровный участок земли.

Что будет (и будет ли) на месте завода, пока не решено. За сносом заводской лаборатории наблюдали рядовые сотрудники предприятия: как стало ясно корреспонденту ФАН-ТВ, восстановление законности для них обернулось потерей рабочих мест.

– Взяли б да оформили землю, получали б деньги в государство. А так что? Борщевик расти будет! – сетует один.

– Вы если хотите, с руководством общайтесь, – уходит от ответа другой.

– К сожалению, мы не в курсе, почему сносят, не можем ответить на этот вопрос, – недоумевает третий.

Руководство завода оказалось еще менее словоохотливым. Общаться со съемочной группой ФАН-ТВ директор категорически отказался, сославшись на запрет еще более высокого начальства, которое якобы находится в Финляндии. Местные же руководители, по словам представителей ЦПЭИГИ, в начале мероприятия пытались оказать сопротивление бригаде демонтажа. Однако после появления полиции обстановка стала спокойной.

Отметим, что возможность забрать свое оборудование у собственников завода всё же будет – после полной ликвидации, которая займет порядка трёх недель, а это в разы больше, чем планировалось. Демонтаж осложняет то, что предприятие вплоть до последнего момента продолжало функционировать.

– Сложность демонтажа заключается в том, что в настоящее время эти четыре элеватора находятся в «заряженном состоянии», – пояснили в пресс-службе ЦПЭИГИ. – В них находится смесь для производства жидкого бетона. Кроме того, под линией ограждения здесь проходит собственная газовая труба. У них своя газовая котельная, которая подготавливает смесь, чтобы под высокой температурой производить бетон. Все это будет отключаться специальными аварийными службами, в том числе – электроснабжение. На протяжении недели будут стравливать смесь, потом конструкции будут спилены.

Пока же ЦПЭИГИ может обеспечить ликвидацию лаборатории, «офиса» и подсобных помещений, в которых хранились спецодежда и инструменты. «Вагончики» двухэтажные, поэтому бригада демонтажа сначала производит распил креплений, после чего осуществляется снос и вывоз составляющих уже несуществующего завода.

Смотрите также: Питеру — поребрик, Москве — бордюр: шуточный памятник открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.