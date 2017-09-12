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Toyota представила обновленный Land Cruiser Prado
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    Toyota представила обновленный Land Cruiser Prado

    19:30  12 Сентября 2017
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    Toyota представила обновленный Land Cruiser Prado

    Франкфурт, 12 сентября. Рестайлинговая версия внедорожника Land Cruiser Prado представлена японским автопроизводителем Toyota. Как стало известно, новинка была показана на международном автосалоне во Франкфурте.

    Инженеры Toyota заявляют, что передняя часть авто, в том числе фары, решетка радиатора и верхние точки крыльев, были подняты во избежание повреждений при езде по бездорожью. Изменения в задней части кузова коснулись облика пятой двери, фонарей и формы бампера. Новые легкосплавные диски диаметром 17 и 18 дюймов в зависимости от комплектации также дополнили обновленный экстерьер.

    Prado сохранил постоянный полный привод, принудительные блокировки дифференциалов и рамную конструкцию. Новинку также оснастили рядом электронных помощников водителя для движения как по асфальту, так и по бездорожью.

    Для безопасного преодоления бродов и маневрирования в сложном рельефе было оптимизировано расположение уязвимых элементов, включая фары и вентиляционные отверстия.

     

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #toyota
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