Toyota представила обновленный Land Cruiser Prado

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Франкфурт, 12 сентября. Рестайлинговая версия внедорожника Land Cruiser Prado представлена японским автопроизводителем Toyota. Как стало известно, новинка была показана на международном автосалоне во Франкфурте.

Инженеры Toyota заявляют, что передняя часть авто, в том числе фары, решетка радиатора и верхние точки крыльев, были подняты во избежание повреждений при езде по бездорожью. Изменения в задней части кузова коснулись облика пятой двери, фонарей и формы бампера. Новые легкосплавные диски диаметром 17 и 18 дюймов в зависимости от комплектации также дополнили обновленный экстерьер.

Prado сохранил постоянный полный привод, принудительные блокировки дифференциалов и рамную конструкцию. Новинку также оснастили рядом электронных помощников водителя для движения как по асфальту, так и по бездорожью.

Для безопасного преодоления бродов и маневрирования в сложном рельефе было оптимизировано расположение уязвимых элементов, включая фары и вентиляционные отверстия.