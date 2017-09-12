Якутский пауэрлифтер дисквалифицирован до конца года за футболку с фото Путина

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Москва, 12 сентября. Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) отстранила российского спортсмена Владимира Балынца от участия в международных стартах до конца 2017 года из-за футболки с портретом президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Федерации пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадеров в «ВКонтакте».

Напомним, российский пауэрлифтер стал абсолютным чемпионом Европы в Финляндии, установив мировой рекорд. На торжественной церемонии награждения он распахнул кофту, под которой была футболка со снимком Путина в хоккейной экипировке, сообщает «Парламентская газета».

IPF сообщила, что это нарушение регламента, согласно которому запрещается демонстрация религиозных и политических символик. В свою очередь якутский спортсмен заявил, что футболка с Путиным приносит ему удачу.

В минувший понедельник Гренадеров опубликовал пост в Instagram, где сообщил, что «решение относительно Балынца находится на пересмотре».