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Политика
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Политика
Якутский пауэрлифтер дисквалифицирован до конца года за футболку с фото Путина
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    Якутский пауэрлифтер дисквалифицирован до конца года за футболку с фото Путина

    22:00  12 Сентября 2017
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    Якутский пауэрлифтер дисквалифицирован до конца года за футболку с фото Путина

    Москва, 12 сентября. Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) отстранила российского спортсмена Владимира Балынца от участия в международных стартах до конца 2017 года из-за футболки с портретом президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Федерации пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадеров в «ВКонтакте».

    Напомним, российский пауэрлифтер стал абсолютным чемпионом Европы в Финляндии, установив мировой рекорд. На торжественной церемонии награждения он распахнул кофту, под которой была футболка со снимком Путина в хоккейной экипировке, сообщает «Парламентская газета».

    Якутский пауэрлифтер дисквалифицирован до конца года за футболку с фото Путина

    IPF сообщила, что это нарушение регламента, согласно которому запрещается демонстрация религиозных и политических символик. В свою очередь якутский спортсмен заявил, что футболка с Путиным приносит ему удачу. 

    В минувший понедельник Гренадеров опубликовал пост в Instagram, где сообщил, что «решение относительно Балынца находится на пересмотре». 

     

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #футболка
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