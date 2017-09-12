Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Технологии
Инженеры в США придумали вязаного робота для детей с аутизмом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Инженеры в США придумали вязаного робота для детей с аутизмом

    15:34  12 Сентября 2017
    30

    Инженеры в США придумали мягкого робота для детей с аутизмом

    Нью-Йорк, 12 сентября. Американские инженеры создали необычного робота. Гаджет, который похож на мягкую игрушку, должен помогать в обучении особенным детям.

    Специалисты из компании Google Creative Technologies Singapore назвали свое детище Blossom Robot, сообщает «Ридус».  

    Робот имеет внутреннюю структуру из мягких гибких деталей. Снаружи его покрывает накидка, связанная крючком. Для того, чтобы новинка еще больше напоминала игрушку, инженеры сделали уши.

    Представитель компании, которая придумала робота рассказал, что Blossom не совсем обычная игрушка. Она должна стать обучающим пособием для детей с аутизмом. Игра с гаджетом поможет им научиться лучше реагировать на окружающие сигналы.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Рина Брусникина
    #сша #технологии #робот
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2437

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2348

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18616

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4971
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        3983
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        372
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30200
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2644