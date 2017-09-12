Инженеры в США придумали вязаного робота для детей с аутизмом

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Нью-Йорк, 12 сентября. Американские инженеры создали необычного робота. Гаджет, который похож на мягкую игрушку, должен помогать в обучении особенным детям.

Специалисты из компании Google Creative Technologies Singapore назвали свое детище Blossom Robot, сообщает «Ридус».

Робот имеет внутреннюю структуру из мягких гибких деталей. Снаружи его покрывает накидка, связанная крючком. Для того, чтобы новинка еще больше напоминала игрушку, инженеры сделали уши.

Представитель компании, которая придумала робота рассказал, что Blossom не совсем обычная игрушка. Она должна стать обучающим пособием для детей с аутизмом. Игра с гаджетом поможет им научиться лучше реагировать на окружающие сигналы.