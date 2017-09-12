Патрушев заявил о почти полной победе над терроризмом в России

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Москва, 12 сентября. В настоящее время российским правоохранительным органам удалось достичь практически полной победы над терроризмом в России. Такое заявление сделал сегодня секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«Мы должны гордиться тем, что мы внутри страны эту проблему практически побороли», — отметил Патрушев, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, деятельность российских силовиков позволила сократить практически до нуля террористическую угрозу в самом неспокойном с этой точки зрения регионе России — в Северо-Кавказском федеральном округе. После разгрома целого ряда бандгрупп в Дагестане перестали происходить нападения на полицейских и граждан. Кроме того, вмешательство России в войну против террористов в Сирии позволило предотвратить катастрофические последствия и захват террористическими группировками огромных плацдармов на Ближнем Востоке.

Патрушев отметил, что государства не должны указывать другим, как бороться с терроризмом, а совместно совершенствовать методы противостояния террористической угрозе.