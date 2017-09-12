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Политика
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Россия
Патрушев заявил о почти полной победе над терроризмом в России
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    Патрушев заявил о почти полной победе над терроризмом в России

    21:31  12 Сентября 2017
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    Патрушев заявил о победе над терроризмом в России

    Москва, 12 сентября. В настоящее время российским правоохранительным органам удалось достичь практически полной победы над терроризмом в России. Такое заявление сделал сегодня секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

    «Мы должны гордиться тем, что мы внутри страны эту проблему практически побороли», — отметил Патрушев, отвечая на вопросы журналистов.

    Напомним, деятельность российских силовиков позволила сократить практически до нуля террористическую угрозу в самом неспокойном с этой точки зрения регионе России — в Северо-Кавказском федеральном округе. После разгрома целого ряда бандгрупп в Дагестане перестали происходить нападения на полицейских и граждан. Кроме того, вмешательство России в войну против террористов в Сирии позволило предотвратить катастрофические последствия и захват террористическими группировками огромных плацдармов на Ближнем Востоке.

    Патрушев заявил о победе над терроризмом в России

    Патрушев отметил, что государства не должны указывать другим, как бороться с терроризмом, а совместно совершенствовать методы противостояния террористической угрозе.

    «Мы призываем всех не гордиться достигнутыми успехами в борьбе с терроризмом, а работать совместно, и не думать некоторым «странам», что они самые великие и могут всеми командовать и говорить, кто что должен делать, — подчеркнул Патрушев. — Все должны работать совместно и прислушиваться к тому, что говорят партнеры».

    Патрушев заявил о победе над терроризмом в России

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    Автор: Валентин Меликов
    #патрушев
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