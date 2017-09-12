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Вопрос о семье президента РФ Владимира Путина не перестает волновать журналистов в течение многих лет. В СМИ то и дело появляются новые слухи о том, как и где живут дети Путина, а также внуки президента. Сам глава государства рассказывать о своей семье не любит. По его словам, он хочет, чтобы его дети жили обычной жизнью.

Дочери президента

Несколько лет назад СМИ сообщили, что у президента есть дочь. Как утверждал в 2015 году журналист Олег Кашин, это Катерина Тихонова, член ученого совета МГУ и чемпионка по акробатическому рок-н-роллу. По его словам, фамилию Тихонова она якобы взяла в честь бабушки Екатерины Тихоновны Шкребневой.

По некоторым данным, Катерина Тихонова родилась в 1986 году в Дрездене. Она училась в СПбГУ и МГУ. В данный момент Тихонова является руководителем фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР), возглавляет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и компанию «Иннопрактика».

Сам российский лидер в интервью ТАСС в 2014 году рассказывал, что его дочери Катя и Маша Путина живут в Москве. В 2015 году Путин прокомментировал вопрос о своей младшей дочери. Как отмечал президент, дочь его не занимается ни бизнесом, ни политикой. Он отказался сообщить, чем занимаются его дети.

«Говорить о том, где конкретно мои дочери работают и чем занимаются, я не буду. В том числе по соображениям безопасности», — подчеркнул Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не смог пролить свет на то, чем занимаются дети Владимира Путина. Он отметил, что ему неизвестно, является ли Катерина Тихонова дочерью главы государства.

«До сих пор много девушек выдавали за дочерей Владимира Путина», — сказал Песков.

Катя Путина и ее муж

По данным журналистов, замуж Катя Путина вышла за зампредседателя правления компании «Сибур» Кирилла Шамалова. Муж Кати Путиной якобы приходится совладельцу банка «Россия» Николаю Шамалову младшим сыном.

СМИ писали, что на церемонии бракосочетания Катя Путина, свадьба которой прошла на территории горнолыжного курорта под Петербургом, была одета в длинное платье с отделкой из жемчуга. Зять президента был в темном пальто. Пара появилась перед гостями на традиционных русских санях, которые были запряжены тройкой белых лошадей.

В 2015 году появилась информация, что зять Путина продал 17% «Сибура» главе правления «Новатэка» Леониду Михельсону. Сделку оценили в 2,21 млрд долларов.

Внук президента

В своем недавнем интервью режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин рассказал, что уже стал дедушкой. По словам главы государства, внуки президента живут в Москве, ходят в детский сад и живут обычной жизнью.

Отвечая на вопросы россиян в ходе прямой линии, Путин признался, что не хочет, чтобы его дети и внуки росли «принцами крови». «Я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием», — добавил Путин.

Дети Владимира Путина: фото

Фото «семьи президента» можно найти в Интернете. Нередко в Сети появляются снимки, на которых якобы изображена Катя Путина, свадьба и фото во время церемонии бракосочетания. Однако их правдивость вызывает сомнения, хотя бы потому, что на кадрах за дочь президента выдают разных девушек.