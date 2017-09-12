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Новости Сирии
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Уроженец Таджикистана назвал внуков Путин и Шойгу
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    Уроженец Таджикистана назвал внуков Путин и Шойгу

    15:25  12 Сентября 2017  /обновлено: 17:19  12 Сентября 2017
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    Россия ждет извинений от немецкого журнала Focus, оскорбившего Путина

    Душанбе, 12 сентября. Проживающий в России уроженец Таджикистана назвал своих внуков Путин и Шойгу. Таким образом пожилой мужчина захотел выразить благодарность политикам за все, что они сделали для страны. 

    Семья Рахмона Джураева живет неподалеку от города Александрова. Глава семейства признается, что очень уважает представителей власти РФ. В его доме даже есть специальная комната, на стенах которой висят портреты российского лидера Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, чеченского лидера Рамзана Кадырова, а также президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

    Джураев отметил, что имена его внуков вызывают интерес не только в России, но и на его исторической родине. При этом порой происходят курьезные случаи: когда сотрудники аэропорта услышали, что прилетели Путин и Шойгу, к самолету приехали автомобили с мигалками, которые сопровождали их до дома.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #шойгу #таджикистан
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