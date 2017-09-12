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СМИ: Сирийские ВВС вытеснили израильские самолеты
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    СМИ: Сирийские ВВС вытеснили израильские самолеты

    17:01  12 Сентября 2017
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    Сирия нанесла удар по израильским истребителям

    Арабская версия новостного портала Sputnik передает, ссылаясь на сообщество в соцсети Facebook «Энциклопедия сирийской армии», что самолеты ВВС САР пресекли вторжение двух израильских истребителей F-16, обнаруженных в воздушном пространстве республики. Отмечается, что сирийским истребителям был отдан приказ перехватить нарушителей воздушного пространства, однако израильские летчики, очевидно, никак не отреагировали на призыв. Известно, что по ним был открыт предупредительный огонь.По другим данным, самолеты ВВС Израиля подверглись ракетному обстрелу.Тем не менее ни Дамаск, ни Тель-Авив пока не давали официальных комментариев по поводу данного инцидента.

    При этом важно отметить, что в последнее время израильская сторона, действительно, заметно активизировалась: на прошлой неделе израильская авиация провела бомбардировку объектов Сирийской арабской армии (САА) близ населенного пункта Масиаф в провинции Хама. Позже в районе Голанских высот на территории Кунейтры были замечены подразделения Армии обороны Израиля, что, кстати, совпало с внезапной атакой со стороны боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», в результате которой войска САР потеряли часть позиций в этом районе.

    ВВС Сирии

    Таким образом, возможное происшествие в небе над Сирией хотя пока и не подтверждено, однако легко встраивается в ряд других событий с участием Тель-Авива. Федеральное агентство новостей (ФАН) разбиралось в причинах обострения конфликта между Сирией и Израилем.

    Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в комментарии для ФАН отметил, что Тель-Авив всегда относился к той категории внешних участников сирийского конфликта, которые действуют исключительно в собственных интересах, не имея в приоритете победу над международным терроризмом.

    «Безусловно, Израиль стремиться проводить свою политику. У него традиционно непростые отношения с официальным Дамаском. Они имеют длительную историю, включающую оккупацию Голанских высот израильскими войсками и несколько вооруженных конфликтов, в которых участвовали обе стороны. Та позиция, которую занимает Тель-Авив в рамках нынешнего сирийского кризиса, состоит в укреплении плацдарма в районе Голанских высот и общего положения Израиля в южной Сирии, а также противодействии тем силам, которые являются союзниками правительства САР. Прежде всего, речь идет о шиитских отрядах «Хезболлы» и иранских подразделениях».

    Бойцы «Хезболлы»

    По словам эксперта, именно стремление не допустить усиления Ирана на Ближнем Востоке является первоочередной задачей для Израиля в рамках сирийского конфликта. Эта цель перекрывает другую угрозу — «Исламское государство»* (запрещено в РФ), которое, несомненно, представляет серьезную опасность и для Тель-Авива, считает политолог.

    «Для Израиля приоритетна не борьба с террористами ИГИЛ*, хотя они тоже представляют большую угрозу для него, а всяческое ослабление иранского влияния в Сирии. Именно Иран Тель-Авив сейчас видит своим главным геополитическим противником. В этой связи упрочнение позиций легитимной власти в САР как союзника Тегерана в ближневосточном регионе весьма болезненно воспринимается Израилем. Пользуясь ситуацией хаоса и гражданской войны, которая существует в Сирии, Тель-Авив стремится осуществлять вмешательство, в том числе вооруженным путем, с целью ослабить позиции Дамаска и Тегерана».

    Тель-Авив видит Иран своим главным геополитическим противником

    Нынешняя обстановка в арабской республике, где благодаря инициативам России активно развивается процесс деэскалирования, в частности — на юго-западе у израильской границы, вызывает опасения у Тель-Авива. Израиль озабочен тем, что период нестабильности и хаоса в Сирии плавно вступает в завершающую фазу, а положение Асада и Ирана, соответственно, понемногу укрепляется, подчеркивает Владимир Шаповалов. Именно поэтому Тель-Авив вновь активизировался, пытаясь искусственно добиться эскалации обстановки в регионе.

     «Фактически мы видим парадоксальную ситуацию, в которой Израиль становится участником конфликта, действующим против официальных сирийских властей и тем самым в какой-то степени даже помогающим террористам на востоке САР уйти от возмездия. Безусловно, его действия в Сирии не являются легитимными, это явное нарушение суверенитета арабской республики, что должно быть подвергнуто серьезному разбору международным сообществом. В свою очередь шаги сирийского правительства в этой истории с истребителями, если таковая имела место, абсолютно законны, потому что Дамаск защищал свою собственную суверенную территорию».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Егор Баренцев
    #сирия #иг #дамаск #хама #игил #башар асад #израиль #иран
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